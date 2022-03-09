Sämtliche installierten Windows-Updates auflisten

Jeden Monat gibts zumindest theoretisch den Microsoft-Patchday, an dem Funktions- und Sicherheitsupdates unter Windows 10 und 11 an die Nutzerschaft verteilt werden. Bei dringenden Sicherheitsfixes wartet Microsoft nicht bis zum Patchday, sondern spielt diese aus, sobald sie bereit sind.

Doch welche Updates sind installiert? Im Forum tauchte zum Beispiel die Frage auf, ob das Update KB5010386 schon ausgeliefert wurde. Denn dieses behebt auch einen Bug in der Outlook-Suche.

Das Problem nun: Je nachdem, wo Sie nachschauen, finden Sie das installierte Update – oder auch nicht.

Systemsteuerung mit mageren Infos

Öffnen Sie via Start und Eintippen von System die Systemsteuerung. Gehen Sie darin via Programme zu Installierte Updates anzeigen. Da treffen Sie vielleicht gerade mal auf eine Handvoll Updates. Jenes, über das wir Bescheid wissen wollten, finden wir hier nicht. Keine Spur von KB5010386, das uns hier als Beispiel dient.