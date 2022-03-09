Mehrere Möglichkeiten
Sämtliche installierten Windows-Updates auflisten
Jeden Monat gibts zumindest theoretisch den Microsoft-Patchday, an dem Funktions- und Sicherheitsupdates unter Windows 10 und 11 an die Nutzerschaft verteilt werden. Bei dringenden Sicherheitsfixes wartet Microsoft nicht bis zum Patchday, sondern spielt diese aus, sobald sie bereit sind.
Doch welche Updates sind installiert? Im Forum tauchte zum Beispiel die Frage auf, ob das Update KB5010386 schon ausgeliefert wurde. Denn dieses behebt auch einen Bug in der Outlook-Suche.
Das Problem nun: Je nachdem, wo Sie nachschauen, finden Sie das installierte Update – oder auch nicht.
Systemsteuerung mit mageren Infos
Öffnen Sie via Start und Eintippen von System die Systemsteuerung. Gehen Sie darin via Programme zu Installierte Updates anzeigen. Da treffen Sie vielleicht gerade mal auf eine Handvoll Updates. Jenes, über das wir Bescheid wissen wollten, finden wir hier nicht. Keine Spur von KB5010386, das uns hier als Beispiel dient.
Mehr Infos via Updateverlauf
Besser sieht es aus, wenn Sie den Updateverlauf bemühen. Klicken Sie auf Start, tippen Sie Update ein und öffnen Sie Updateverlauf anzeigen. Hier listet Windows wesentlich mehr Updates auf. Klappen Sie die Bereiche über die Winkel-Symbole auf, finden Sie nebst Qualitäts- auch Treiberupdates und Definitionsupdates des Windows-Defenders.
Das Lästige ist jedoch, dass Sie hier nicht suchen können. Sie müssen also Ihre Adleraugen noch etwas mehr schärfen und die Liste langsam durchscrollen, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Update installiert ist. Diese Liste zeigt aber: Das Update, das uns interessiert, wurde tatsächlich schon installiert.
Konsolenfenster und Gratistool
Updates via Konsolenfenster überprüfen
Es gibt in der Eingabeaufforderung mit Administrator-Rechten zwei Befehle, die Ihnen Updates auflisten. Entweder versuchen Sie es mit wmic qfe list. Das listet Ihnen aber mehr oder weniger wieder nur die magere Ausbeute auf, die Sie schon in der Systemsteuerung angetroffen haben.
Der zweite wäre dism /online /get-packages, der etwas mehr findet, aber nicht bei allen Paketen die KB-Nummern mitliefert. Mit dism /online /get-packages | clip könnten Sie die Ausgabe in den Zwischenspeicher kopieren, um sie z.B. in einen Texteditor einzufügen und via Suchfunktion zu durchforsten. Doch auch hier: Fehlanzeige. Die KB-Nummern sind nicht enthalten.
Nirsoft listet alles
Wie immer, wenn Microsofts Bordmittel einen Job nicht zu Ihrer Zufriedenheit erledigen, springen kleine Freeware-Helfer ein. Diesmal wieder einmal von Nirsoft. Laden Sie von dieser Webseite recht weit unten via Download WinUpdatesView (64-bit) die 64-Bit-Version von WinUpdatesView herunter. Entzippen Sie die Datei nach dem Download via Rechtsklick in einen neuen Ordner. Öffnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie darin WinUpdatesView.exe. Und – zack – werden Sie von einer riesigen Liste installierter Updates erschlagen, inklusive KB-Nummer, Installationsdatum, Installationserfolg und mehr. Zum Glück enthält dieses Werkzeug eine Suche. Klicken Sie oben aufs Icon mit dem Lupensymbol und tippen Sie den Suchbegriff ein.
Und voilà, auch Nirsoft WinUpdatesView zeigt uns, dass das Update KB5010386 installiert wurde. (PCtipp-Forum)
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