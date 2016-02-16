Samsung/Android: Icons plötzlich riesig

Der «Einfache Modus» sieht etwa aus wie im Bild links und macht so einiges:

Er reduziert die Anzahl der angezeigten Apps massiv

Es erscheinen auf weit weniger Seiten nur noch jene, die Samsung für die wichtigsten hält

Samsung erzwingt hier die Anzeige der Widgets Wetter, Uhr und Kalender (S Planner)

Die Apps erscheinen dafür mit grösseren Symbolen und grösserer Schrift

Hinzu kommt eine App namens «Vergrösserung», mit der man das Smartphone mittels Kamera als etwas ähnliches wie eine Lupe benutzen kann

Nur die wenigsten App-Verknüpfungen lassen sich in diesem Modus löschen. Hinzufügen und Entfernen von Apps und Widgets ist umständlich

Verschieben der Apps auf einen anderen Screen bzw. eine andere Seite ist ohne Weiteres nicht möglich

Lösung: Den Modus werden Sie aber leicht wieder los. Öffnen Sie in Ihren Apps die Einstellungen (Zahnradsymbol). Scrollen Sie zu «Personalisierung» und öffnen Sie Einfacher Modus. Wechseln Sie oben zu «Standardmodus» – auch wenn jener scheinbar schon aktiviert ist. Tippen Sie auf OK.