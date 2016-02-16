Tipps & Tricks
Samsung/Android: Icons plötzlich riesig
Hier hat sich im Gerät der «Einfache Modus» (Easy Mode) aktiviert. Das ist etwa das, was sich die Leute bei Samsung offenbar unter einem «Senioren-Modus» vorstellen.
Der «Einfache Modus» sieht etwa aus wie im Bild links und macht so einiges:
- Er reduziert die Anzahl der angezeigten Apps massiv
- Es erscheinen auf weit weniger Seiten nur noch jene, die Samsung für die wichtigsten hält
- Samsung erzwingt hier die Anzeige der Widgets Wetter, Uhr und Kalender (S Planner)
- Die Apps erscheinen dafür mit grösseren Symbolen und grösserer Schrift
- Hinzu kommt eine App namens «Vergrösserung», mit der man das Smartphone mittels Kamera als etwas ähnliches wie eine Lupe benutzen kann
- Nur die wenigsten App-Verknüpfungen lassen sich in diesem Modus löschen. Hinzufügen und Entfernen von Apps und Widgets ist umständlich
- Verschieben der Apps auf einen anderen Screen bzw. eine andere Seite ist ohne Weiteres nicht möglich
Lösung: Den Modus werden Sie aber leicht wieder los. Öffnen Sie in Ihren Apps die Einstellungen (Zahnradsymbol). Scrollen Sie zu «Personalisierung» und öffnen Sie Einfacher Modus. Wechseln Sie oben zu «Standardmodus» – auch wenn jener scheinbar schon aktiviert ist. Tippen Sie auf OK.
Schon ist die Standardansicht mit den kleineren App-Symbolen und dem meist durch Sie selbst schon angepassten Homescreen wieder hergestellt. Wieso manche Geräte plötzlich in den Easy Mode (Einfachen Modus) umschalten, ist nicht geklärt. Aber jetzt wissen Sie wenigstens, wie Sie wieder zurückfinden.
Kommentare