9. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.
Android
Samsung Phones: So aktivieren Sie Lockscreen-Widgets
Samsung bietet wie das iPhone auf ihren Galaxys Lockscreen-Widgets an. Und so werden sie aktiviert.
Praktisch jeder Hersteller hat eine eigene Version von Android auf seinem Gerät – beziehungsweise ein eigenes Betriebssystem, welches auf Android basiert. Bei Samsung ist dies One UI. Dieses bietet viele Features, darunter eins, welches wirklich praktisch ist: Lockscreen-Widgets. Auf dem Sperrbildschirm lassen sich – neben der Uhrzeit – auch Wetter, Musik, Termine, Wecker oder andere Dinge einblenden. So gehts:
- Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie den Punkt Sperrbildschirm
- Tippen Sie auf das Widgets-Icon
- Aktivieren Sie die Widgets, die Sie gerne haben würden, indem Sie die Schalter auf Blau schieben
- Oben rechts bei Neu ordnen können Sie die Widgets nun noch verschieben – vielleicht wollen Sie die Termine vor dem Wetter haben. Sie können einfach einen Longpress auf das den Punkt ausführen und dann nach oben oder unten wischen.
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