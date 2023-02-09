Samsung Phones: So aktivieren Sie Lockscreen-Widgets

Praktisch jeder Hersteller hat eine eigene Version von Android auf seinem Gerät – beziehungsweise ein eigenes Betriebssystem, welches auf Android basiert. Bei Samsung ist dies One UI. Dieses bietet viele Features, darunter eins, welches wirklich praktisch ist: Lockscreen-Widgets. Auf dem Sperrbildschirm lassen sich – neben der Uhrzeit – auch Wetter, Musik, Termine, Wecker oder andere Dinge einblenden. So gehts: