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Florian Bodoky
9. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.

Android

Samsung Phones: So aktivieren Sie Lockscreen-Widgets

Samsung bietet wie das iPhone auf ihren Galaxys Lockscreen-Widgets an. Und so werden sie aktiviert.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Praktisch jeder Hersteller hat eine eigene Version von Android auf seinem Gerät – beziehungsweise ein eigenes Betriebssystem, welches auf Android basiert. Bei Samsung ist dies One UI. Dieses bietet viele Features, darunter eins, welches wirklich praktisch ist: Lockscreen-Widgets. Auf dem Sperrbildschirm lassen sich – neben der Uhrzeit – auch Wetter, Musik, Termine, Wecker oder andere Dinge einblenden. So gehts:

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie den Punkt Sperrbildschirm
  2. Tippen Sie auf das Widgets-Icon
  3. Aktivieren Sie die Widgets, die Sie gerne haben würden, indem Sie die Schalter auf Blau schieben
  4. Oben rechts bei Neu ordnen können Sie die Widgets nun noch verschieben – vielleicht wollen Sie die Termine vor dem Wetter haben. Sie können einfach einen Longpress auf das den Punkt ausführen und dann nach oben oder unten wischen. 
Hinweis: Funktioniert seit One UI 3.0

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