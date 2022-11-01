1. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
SBB
SBB-App: Wo sind «Meine Mitreisenden» hin?
In der alten SBB-App konnte man Tickets auch gleich für Mitreisende lösen – kann man noch immer. Leicht versteckt.
In der SBB-App kann man Mitreisende erfassen – dies ist nötig, wenn Sie für andere ein Billett lösen wollen. Name, Geburtsdatum und mögliche Abonnements sind dort dann zu hinterlegen. Erfasst man diese nicht und löst z. B. einfach zweimal das gleiche Ticket in der eigenen App, könnte das Zugpersonal streng sein. In der neuen App ist das Menü – sowohl zum Erfassen, als auch zum Auswählen vor dem Ticketkauf – leicht verschoben worden und für manche nicht so leicht aufzufinden. Hier finden Sie es:
- Geben Sie die Wunschstrecke ein
- Wählen Sie eine Verbindung
- Tippen Sie nun auf den Billett-Button (Billette ab XY Franken)
- Nun tippen Sie auf das kleine Bleistift-Icon neben Ihrem Namen
- Voilà, hier finden Sie sowohl bereits erfasste Mitreisende (aus der alten App übernommen) zum «anhaken», als auch den Button Mitreisende erfassen, um neue Einträge vorzunehmen.
Mehr zur neuen SBB-App in unserem Video hier:
Kommentare