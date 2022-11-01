SBB-App: Wo sind «Meine Mitreisenden» hin?

In der SBB-App kann man Mitreisende erfassen – dies ist nötig, wenn Sie für andere ein Billett lösen wollen. Name, Geburtsdatum und mögliche Abonnements sind dort dann zu hinterlegen. Erfasst man diese nicht und löst z. B. einfach zweimal das gleiche Ticket in der eigenen App, könnte das Zugpersonal streng sein. In der neuen App ist das Menü – sowohl zum Erfassen, als auch zum Auswählen vor dem Ticketkauf – leicht verschoben worden und für manche nicht so leicht aufzufinden. Hier finden Sie es: