Wearable-Tipp
Scanwatch auf Werkseinstellungen zurücksetzen – so gehts
Falls Sie die Scanwatch von Withings nicht via Health-Mate-App entfernen (Produkt trennen) können – beispielsweise weil Sie die Zugangsdaten Ihres alten Logins nicht mehr wissen und ein neues Benutzerkonto erstellt haben – geht dies auch direkt auf der Hybriduhr. Wenn man denn weiss, wie. Anschliessend können Sie die Scanwatch neu mit der App koppeln.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Smartwatch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, werden die Daten auf der Uhr gelöscht. Nur Daten, die Sie zuvor mit der Health-Mate-App synchronisiert haben, werden nicht gelöscht.
- Halten Sie die Taste auf der Seite der Scanwatch (mind.) 5 Sekunden lang gedrückt.
- Nun wird ein Info-Fenster angezeigt. Sie sehen z.B. eine Mac-Adresse sowie weitere.
- Anschliessend drücken Sie 3 Mal auf die Taste. Auf dem Display sollten Sie dann Auf Werkseinstellungen zurücksetzen sehen.
- Halten Sie jetzt den Knopf für eine Sekunde lang gedrückt.
- Auf dem Display wird Zurücksetzen in 5 Klicks angezeigt.
- Drücken Sie die Taste 5 Mal.
- Anschliessend wird die Hybriduhr zurückgesetzt. Sobald auf dem Display Hallo! / Setup erscheint, können Sie die Scanwatch neu mit der Health-Mate-App koppeln.
Für weitere Informationen und Tipps zur Scanwatch von Withings: Hier gehts zum PCtipp-Test. Wie Sie die Uhr mit dem Smartphone koppeln, ist hier erklärt. So erstellen Sie ein Elektrokardiogramm (EKG) und hier erfahren Sie, wie Sie den Atmen-Modus aktivieren.
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