Scanwatch auf Werkseinstellungen zurücksetzen – so gehts

Falls Sie die Scanwatch von Withings nicht via Health-Mate-App entfernen (Produkt trennen) können – beispielsweise weil Sie die Zugangsdaten Ihres alten Logins nicht mehr wissen und ein neues Benutzerkonto erstellt haben – geht dies auch direkt auf der Hybriduhr. Wenn man denn weiss, wie. Anschliessend können Sie die Scanwatch neu mit der App koppeln.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Smartwatch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, werden die Daten auf der Uhr gelöscht. Nur Daten, die Sie zuvor mit der Health-Mate-App synchronisiert haben, werden nicht gelöscht.