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Claudia Maag
12. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Wearable-Tipp

Scanwatch auf Werkseinstellungen zurücksetzen – so gehts

Manchmal kann man die Smartwatch nicht via App trennen, um sie danach mit einem neuen Konto zu koppeln. So setzen Sie die Scanwatch auf der Uhr zurück.
© (Quelle: Withings)

Falls Sie die Scanwatch von Withings nicht via Health-Mate-App entfernen (Produkt trennen) können – beispielsweise weil Sie die Zugangsdaten Ihres alten Logins nicht mehr wissen und ein neues Benutzerkonto erstellt haben – geht dies auch direkt auf der Hybriduhr. Wenn man denn weiss, wie. Anschliessend können Sie die Scanwatch neu mit der App koppeln.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Smartwatch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, werden die Daten auf der Uhr gelöscht. Nur Daten, die Sie zuvor mit der Health-Mate-App synchronisiert haben, werden nicht gelöscht.

  1. Halten Sie die Taste auf der Seite der Scanwatch (mind.) 5 Sekunden lang gedrückt.
  2. Nun wird ein Info-Fenster angezeigt. Sie sehen z.B. eine Mac-Adresse sowie weitere.

  3. Anschliessend drücken Sie 3 Mal auf die Taste. Auf dem Display sollten Sie dann Auf Werkseinstellungen zurücksetzen sehen.
  4. Halten Sie jetzt den Knopf für eine Sekunde lang gedrückt.

  5. Auf dem Display wird Zurücksetzen in 5 Klicks angezeigt.

  6. Drücken Sie die Taste 5 Mal.
  7. Anschliessend wird die Hybriduhr zurückgesetzt. Sobald auf dem Display Hallo! / Setup erscheint, können Sie die Scanwatch neu mit der Health-Mate-App koppeln.

So setzen Sie die ScanWatch auf Werkseinstellungen zurück

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Für weitere Informationen und Tipps zur Scanwatch von Withings: Hier gehts zum PCtipp-Test. Wie Sie die Uhr mit dem Smartphone koppeln, ist hier erklärt. So erstellen Sie ein Elektrokardiogramm (EKG) und hier erfahren Sie, wie Sie den Atmen-Modus aktivieren.

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