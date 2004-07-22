22. Jul 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Scharfes S einfach & schnell einfügen
Da ich via Outlook oft mit Deutschland maile, würde ich gerne das scharfe «S» (ß) einfügen. Wie geht das? Ich mache es immer kompliziert. Im Word das Zeichen tippen und dann mit Cut and Paste hinübernehmen.
Da muss ich Ihnen recht geben, das ist wirklich kompliziert. Sie können das Zeichen ganz einfach mit der Tastenkombination "ALT"+"0223" eingeben. Solche Tastenkombinationen finden Sie in der Zeichentabelle. Wenn Sie das gewünschte Zeichen gefunden haben, wählen Sie es aus, dann erscheint in der rechten unteren Ecke die Tastenkombination, mit welcher das Zeichen generiert werden kann.
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