Scharfes S einfach & schnell einfügen

Da muss ich Ihnen recht geben, das ist wirklich kompliziert. Sie können das Zeichen ganz einfach mit der Tastenkombination "ALT"+"0223" eingeben. Solche Tastenkombinationen finden Sie in der Zeichentabelle. Wenn Sie das gewünschte Zeichen gefunden haben, wählen Sie es aus, dann erscheint in der rechten unteren Ecke die Tastenkombination, mit welcher das Zeichen generiert werden kann.