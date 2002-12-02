2. Dez 2002
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Tipps & Tricks
Schriftart der Fusszeile per VBA festlegen
Wie kann ich das VBA-Modul, das den Dateipfad in der Fusszeile einträgt, so ergänzen, dass es auch gleich die Schrift in Arial 8 formatiert?
Das folgende Makro trägt "nur" den Dateipfad in der Fusszeile ein, nimmt jedoch keine Änderung an der Formatierung vor:
Wenn Sie den Code um die hier gelb markierte Zeile ergänzen, wird die Fusszeile gleichzeitig in der Schriftart Arial, Schriftschnitt Standard und Schriftgrösse 8 formatiert:
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