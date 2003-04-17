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PCtipp Redaktion
17. Apr 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Schriftgrösse eines Kombinationsfeldes ändern

Ich habe in Excel aus der Symbolleiste «Formular» ein Kombinationsfeld in meine Tabelle eingefügt. Nun möchte ich diesem Kombinationsfeld die Schriftgrösse der angezeigten Werte ändern. Wie kann ich das machen? Ich habe es auch mit einem Kombinationsfeld aus der Symbolleiste «Steuerelement-Toolbox» versucht. Hier kann ich dann zwar die Schriftgrösse unter Eigenschaften ändern, jedoch kriege ich dann die Verknüpfung auf meine Liste nicht hin.
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie die Schriftgrösse ändern wollen, müssen Sie tatsächlich das Kombinationsfeld aus der Steuerelement-Toolbox verwenden. Damit Sie die Werte-Liste mit dem Kombinationsfeld verknüpfen können, vergeben Sie am besten einen Namen für die Liste. Markieren Sie ihre Liste und benennen Sie diesen Bereich über den Punkt EINFÜGEN/NAMEN/FESTLEGEN im Excel-Menü.

© Quelle: PCtipp.ch

Das Kombinatinsfeld wurde hier auf einem anderen Tabellenblatt eingefügt. Unter "ListFillRange" in den Eigenschaften des Kombinationsfeldes tragen Sie jetzt den Namen ein, welchen Sie für Ihre Liste festgelegt haben (hier Gemüse)

© Quelle: PCtipp.ch

Listenbreite, Spaltenanzahl, Spaltentitel usw. können Sie ebenfalls in den Eigenschaften einstellen, in der Kategorie "Daten"

© Quelle: PCtipp.ch

... und so siehts dann aus:

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