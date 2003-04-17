Schriftgrösse eines Kombinationsfeldes ändern

Ich habe in Excel aus der Symbolleiste «Formular» ein Kombinationsfeld in meine Tabelle eingefügt. Nun möchte ich diesem Kombinationsfeld die Schriftgrösse der angezeigten Werte ändern. Wie kann ich das machen? Ich habe es auch mit einem Kombinationsfeld aus der Symbolleiste «Steuerelement-Toolbox» versucht. Hier kann ich dann zwar die Schriftgrösse unter Eigenschaften ändern, jedoch kriege ich dann die Verknüpfung auf meine Liste nicht hin.

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