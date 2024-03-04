Woher kommts?
Schwarzes Rechteck in den System-Einstellungen
Öffnen Sie unter Windows 11 die Einstellungen, könnte im meist zuerst angezeigten Bereich System ein schwarzes Rechteck erscheinen.
Lösung: Was das soll, wird aber schnell klar: Hier zeigt Windows 11 eine Miniaturansicht Ihres Desktophintergrundes. Ist er schwarz (wie ihn die Autorin bevorzugt), zeigt Windows hier einen schwarzen Klotz. Haben Sie eine andere Farbe gewählt, zeigt das Rechteck jene Farbe. Und ist es ein Foto oder eins der mitgelieferten Windows-Hintergrundbilder, erscheint dort jenes.
Wollen Sie also, dass dort stattdessen Ihr witziges Foto eines «Ausser Betrieb»-Schildes erscheint, legen Sie das gewünschte Bild zuerst als Desktop-Hintergrund fest: Klicken Sie im Datei-Explorer mit rechts aufs Bild und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Als Desktophintergrund festlegen. Manchmal sofort, manchmal erst nach ein- oder zweimal Schliessen und Öffnen der Einstellungen, ist die Miniaturvorschau durch jene Ihres neuen Desktop-Hintergrundes ersetzt.
Hinweis: In früheren Windows-Versionen gab es zumindest noch die Möglichkeit, in den Systemeigenschaften ein eigenes Logo in Form einer OEM-Information einzublenden. Neuere Windows-10-Versionen sowie Windows 11 zeigen dort allerdings kein Bild mehr an.
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