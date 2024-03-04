Schwarzes Rechteck in den System-Einstellungen

Öffnen Sie unter Windows 11 die Einstellungen, könnte im meist zuerst angezeigten Bereich System ein schwarzes Rechteck erscheinen.

Lösung: Was das soll, wird aber schnell klar: Hier zeigt Windows 11 eine Miniaturansicht Ihres Desktophintergrundes. Ist er schwarz (wie ihn die Autorin bevorzugt), zeigt Windows hier einen schwarzen Klotz. Haben Sie eine andere Farbe gewählt, zeigt das Rechteck jene Farbe. Und ist es ein Foto oder eins der mitgelieferten Windows-Hintergrundbilder, erscheint dort jenes.