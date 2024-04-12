Screenshot-Profi mit dem Snipping Tool von Windows

Ausser dem rechteckigen Screenshot-Modus bietet das Snipping Tool auch einen Freihandform-Modus. Mit diesem können Sie einen Screen­shot in jeder beliebigen Form knipsen und haben so mehr Flexibilität bei der Aufnahme bestimmter Bereiche Ihres Bildschirms. So erstellen Sie einen Freiform-Screenshot: Öffnen Sie das Snipping Tool. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Snippingmodus und wählen Sie aus dem Drop-down-Menü die Option Freihandform und danach +Neu. Es erscheint ein transparenter, schwarzer Bildschirm.

Wichtig: Halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Form zu zeichnen, die Sie erfassen möchten. Eine weisse Linie zeigt an, was Sie umrahmt haben, Bild 4. Lassen Sie die Maustaste los, um den Ausschnitt festzulegen. Um den Freihandform-Screenshot zu speichern, gehen sie genau gleich vor wie beim rechteckigen Screenshot.

Fenster-Screenshots

Dieser Modus macht einen Screenshot eines gesamten Fensters, inklusive des Rahmens, der Menüleiste und allfälliger Tabs. Öffnen Sie das Snipping Tool, wählen Sie beim Snippingmodus den Eintrag Fenster und klicken Sie auf +Neu. Das Snipping Tool wird automatisch die geöffneten Fenster auf Ihrem Bildschirm erkennen. Klicken Sie auf das Fenster, das Sie aufnehmen möchten, um den Screenshot zu erstellen. Den erfassten Screenshot können Sie wie gewohnt abspeichern.

Zusatztipps

Verzögerung

Das Snipping Tool bietet eine Reihe nützlicher Zusatzfunktionen, mit denen Sie Ihre Screen­shots verbessern können.

Mit diesem Modus können Sie eine Verzögerung vor der Aufnahme eines Screenshots einstellen, damit Sie genügend Zeit haben, Ihren Bildschirm vorzubereiten. Um diese Funktion zu nutzen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü neben dem Uhren-Icon und wählen anschliessend die gewünschte Verzögerungszeit, Bild 5. Es sind bis zu 10 Sekunden möglich.