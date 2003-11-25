Screenshots erstellen mit IrfanView

Im Capture-Setup können Sie nun einstellen, ob Sie den gesamten Bildschirm ("Whole screen"), ein bestimmtes Fenster ("Foreground window") oder nur einen Teil eines Fensters ("Foreground window - client area") fotografieren wollen. Ausserdem können Sie wählen, ob der Mauszeiger mit fotografiert werden soll oder nicht ("Include mouse cursor"). Weiterhin können Sie angeben, ob der Screenshot direkt im IrfanView angezeigt ("Show captured image in viewer") werden soll oder ob Sie ihn gleich als Datei speichern wollen ("Save captured image as file"). Dabei ist die Angabe des Speicherortes sowie die Dateiart möglich. Und schliesslich bestimmen Sie, ob der Screenshot durch eine Tastenkombination ("Capture method: Hot key") oder automatisch nach einer bestimmten Anzahl Millisekungen erfolgen soll ("Automatic - timer delay"). Standardmässig ist der Hot-Key aktiviert.

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie das mit "OK". IrfanView wird minmiert und wartet nun auf die Hot-Key-Tastenkombination. Rufen Sie das Fenster auf, von dem Sie den Screenshot erstellen wollen und drücken Sie dann die Tastenkombination. IrfanView schnellt in den Vordergrund und präsentiert Ihnen das fotografierte Fenster.