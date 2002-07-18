SCSI-Gerät an USB-Anschluss?

[1][2]Die Antwort ist "Jein". Es gibt die Möglichkeit, mittels einem USB-Adapter eine SCSI-Komponente anzuschliessen, jedoch häufen sich im Internet auf Support-Seiten Klagen, dass diese Lösung manchmal sehr Fehler-anfällig sei. Wenn Sie es trotzdem mal versuchen wollen, hier ein Link zu dieser Lösung . Die Firma Lindy ist seit Jahren im IT-Markt und bekannt für stabile Produkte. Zudem sind diese Komponenten auch in der Schweiz erhältlich.Ich empfehle Ihnen jedoch, einen SCSI-Adapter an einem PCI-Steckplatz einzubauen. Natürlich müssen Sie dann leider auf eine andere PCI-Komponente verzichten. Eine gute SCSI-Lösung, die zudem Ihren Ansprüchen vollends genügt, ist der Klassiker von Adaptec namens AHA-2940 Ultra :Achten Sie darauf, dass die zu kaufende SCSI-Karte mindestens einen externen 50-poligen Anschluss besitzt. Auch Adaptec-Geräte finden Sie in der Schweiz wie Sand am Meer.