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PCtipp Redaktion
18. Jul 2002
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

SCSI-Gerät an USB-Anschluss?

Zu meinem System: Windows ME, AMD Athlon-Prozessor mit 1211 MHz, 216MB RAM. Mir ist ein Scanner Marke «Minolta DimagScan Elite F2900» angeboten worden. Der Scanner lässt sich nur an einem SCSI-Controller betreiben. Leider ist mein Computer nicht mit dem SCSI-System ausgerüstet. Alle Steckplätzr sind besetzt, ebenso alle Anschlüsse, ausser den USB-Ports. Gibt es Adapter oder sonstwie eine Möglichkeit, den Scanner am Computer zu betreiben?
© Quelle: PCtipp.ch

[1][2]Die Antwort ist "Jein". Es gibt die Möglichkeit, mittels einem USB-Adapter eine SCSI-Komponente anzuschliessen, jedoch häufen sich im Internet auf Support-Seiten Klagen, dass diese Lösung manchmal sehr Fehler-anfällig sei. Wenn Sie es trotzdem mal versuchen wollen, hier ein Link zu dieser Lösung . Die Firma Lindy ist seit Jahren im IT-Markt und bekannt für stabile Produkte. Zudem sind diese Komponenten auch in der Schweiz erhältlich.Ich empfehle Ihnen jedoch, einen SCSI-Adapter an einem PCI-Steckplatz einzubauen. Natürlich müssen Sie dann leider auf eine andere PCI-Komponente verzichten. Eine gute SCSI-Lösung, die zudem Ihren Ansprüchen vollends genügt, ist der Klassiker von Adaptec namens AHA-2940 Ultra :Achten Sie darauf, dass die zu kaufende SCSI-Karte mindestens einen externen 50-poligen Anschluss besitzt. Auch Adaptec-Geräte finden Sie in der Schweiz wie Sand am Meer.

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