Serienbrief per E-Mail versenden

Klicken Sie dann auf den Button "Einrichten" und geben Sie dort unter "Datenfeld mit Mail/Fax-Adresse" das Seriendruckfeld an, das in der Datenquelle die E-Mail-Adresse enthält.

Gleich darunter geben Sie an, mit welcher Betreffzeile die Mails verschickt werden sollen.

Wenn Sie den Brief als Word-Dokument in der Anlage versenden möchten, klicken Sie das entsprechende Kästchen an.