Serienbrief aus gefilterten Excel-Daten

Leider haben Sie Ihre Office-Version hier nicht genannt. Bei Word 97 ist das Verfahren noch ein wenig komplizierter, als z.B. mit Word XP. Grundsätzlich werden Sie es aber nicht schaffen, die bereits in Excel gefilterten Daten 1:1 zu übernehmen.

Word 97:

Erstellen Sie den Serienbrief. Wenn Sie die Daten in Excel bereits gefiltert haben und Sie die gefilterte Tabelle als Datenquelle wählen, werden die ausgeblendeten Datensätze leer aber trotzdem übernommen. Sie können also genausogut die ungefilterten Daten auswählen. Beim Ausführen des Seriendrucks klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Abfrage-Optionen" auf der rechten Seite.