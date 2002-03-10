Seriendruck mit variablen Bildern

Im Word-Hauptdokument fügen Sie nun das Bild wie folgt ein: Im Menü EINFÜGEN/FELD finden Sie die Kategorie "Verknüpfungen und Verweise" und in dieser Kategorie den Feldnamen "Einfügen Grafik"*. Wählen Sie diesen Feldnamen und tippen Sie hinten nach einem Leerschlag "{SERIENDRUCKFELD Bild}" ein. Klicken Sie dann auf OK