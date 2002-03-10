Tipps & Tricks
Seriendruck mit variablen Bildern
Sammeln Sie als erstes alle zu verwendenden Bilder in einem Verzeichnis
und geben Sie in der Datenquelle den Pfad zu jenem Bild an, das zu diesem Datensatz gehören soll. Achten Sie darauf, dass Sie das Zeichen "\" immer doppelt verwenden, anders als üblicherweise ein Pfad angegeben wird.
Im Word-Hauptdokument fügen Sie nun das Bild wie folgt ein: Im Menü EINFÜGEN/FELD finden Sie die Kategorie "Verknüpfungen und Verweise" und in dieser Kategorie den Feldnamen "Einfügen Grafik"*. Wählen Sie diesen Feldnamen und tippen Sie hinten nach einem Leerschlag "{SERIENDRUCKFELD Bild}" ein. Klicken Sie dann auf OK
Nun können Sie vermutlich noch nichts sehen, da die Feldfunktionen ausgeblendet sind. Blenden Sie sie ein mit der Tastenkombination ALT+F9. Das eingefügte Feld müsste jetzt so aussehen
Drücken Sie erneut die Tastenkombination ALT+F9 um die Feldfunktionen wieder auszublenden und führen Sie den Seriendruck aus. In unserem Beispiel wurden die Bilder in eine kleine Tabelle eingebunden.
Nach dem Ausführen in ein Dokument kann es sein, dass die Bilder nicht aktualisiert werden. Drücken Sie dann erst CTRL+A um alles zu markieren und danach F9 um alle Felder zu aktualisieren. Das Ergebnis unseres Beispiels:
*Feldnamen Word97 vs. Word2000:
Word97 - "Einfügen Grafik" "{Seriendruckfeld xxx}"
Word2000 - "Include Picture" "{Mergefield xxx}"
Kommentare