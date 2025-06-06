Sideloading fürs iPhone

Apples iPhones gelten als besonders sicher – vor allem, weil Apps bislang nur über den offiziellen App Store installiert werden konnten. Doch das hat sich letztes Jahr in Europa geändert. Aufgrund einer neuen Regelung der EU dürfen iPhone-Nutzer Apps nun auch aus alternativen Quellen installieren, ohne Apples App Store nutzen zu müssen. Diese Neuerung bringt Chancen, aber auch Risiken mit sich. Während mehr Freiheit bei der App-Auswahl verlockend klingt, können Sicherheitslücken und kompliziertere Abläufe die Anwenderinnen und Anwender verunsichern. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sideloading genau ist, wie es funktioniert, welche Vor- und Nachteile es bietet und ob Sie es in der Schweiz überhaupt nutzen können.

Was ist Sideloading?

Sideloading ermöglicht es, Apps aus anderen Quellen als dem offiziellen App Store zu installieren. Diese Methode war bislang auf iPhones nicht ohne Jailbreak (ein spezieller Hack für iPhones) möglich. Bei diesem Prozess werden Apples Sicherheitsmechanismen umgangen, um Software und Funktionen zu installieren, die offiziell nicht unterstützt werden. Dies kann erhebliche Risiken mit sich bringen, da es das Gerät anfälliger für Malware und andere Sicherheitsprobleme macht.

Apples Interesse, Apps aus anderen Quellen als dem App Store nicht zuzulassen, hat aber auch noch einen anderen Grund: So hat der Hersteller eine grössere Kontrolle über Bezahlvorgänge. Bietet ein App-Entwickler kostenpflichtige Dienstleistungen an, mussten diese über Apple Pay abgerechnet werden. Apple hat sich dabei bis zu 30 Prozent Provision vom Endbetrag gesichert.

Zwar hätten App-Anbieter auf externe Bezahlseiten ausweichen können. Das Problem: Apple hat dies nicht erlaubt. Tat dies ein Anbieter doch, hat Apple damit gedroht, die Anwendung aus dem App Store zu nehmen. Mangels alternativer Installationsmöglichkeiten waren App-Anbieter also gezwungen, einzulenken und auf Einnahmen zu verzichten.

Das neue EU-Gesetz namens «Digital Markets Act» (DMA) zwingt Apple aber nun, sein geschlossenes App-Ökosystem zu öffnen, Bild 1. Dieses Gesetz soll den Wettbewerb fördern, indem auch alternative Bezugsquellen für Apps möglich werden. Nutzerinnen und Nutzer in der EU können Apps künftig direkt aus dem Internet oder von anderen Marktplätzen herunterladen.