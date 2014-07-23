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Luca Diggelmann
23. Jul 2014
Lesedauer 5 Min.

Tipps & Tricks

Sieben alternative Suchmaschinen

Google, Yahoo und Bing sind nicht alles. Wir stellen sieben Suchmaschinen vor, die den Grossen gehörig einheizen.

DuckDuckGo ist die wohl kompletteste Google-Alternative

© Quelle: PCtipp.ch

Die Sichere: DuckDuckGo

Die beste Alternative für Sicherheitsbewusste ist DuckDuckGo. Seit 2007 hilft die Suchmaschine mit der beschlipsten Ente Suchenden durch das Internet. Das ohne jegliche Suchanfragen zu speichern. Was bei DuckDuckGo eingegeben wird, bleibt Privatsache.

DuckDuckGo ist die wohl kompletteste Google-Alternative

 © Quelle: PCtipp.ch

Als Suchmaschine an sich bietet DuckDuckGo einiges an Funktionen. Für alle, die nicht ganz auf Google und Co. verzichten wollen, bietet die Seite sogar ein spezielles Kommando, um anonym über einen externen Dienst zu suchen. Wer seiner Suche also «!google» voranstellt, sucht über Google, ohne dort verfolgt zu werden. Wirklich nötig ist die externe Suche jedoch nicht. Die Such-Engine von DuckDuckGo ist stark genug und liefert die gewünschten Resultate zuverlässig. Mit dem minimalistischen Design und der sympathischen Ente macht DuckDuckGo zudem eine schöne Startseite für jeden Browser.

Die Resultate werden einfach und übersichtlich angezeigt

 © Quelle: PCtipp.ch

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Die Vielseitige

Die Vielseitige: Qwant

Qwant ist eine französische Suchmaschine mit einem modernen Dreh. Neben der Suchfunktion dient Qwant auch als Trend-Aggregator. Auf der Startseite werden diverse Trends von sozialen Netzwerken, Newsthemen und beliebte Videos ins Rampenlicht gerückt. Dabei verwendet die Seite ein ähnliches System wie die Kacheln von Windows 8.

Qwant präsentiert aktuelle Themen auf der Startseite

 © Quelle: PCtipp.ch

Als Suchmaschine setzt Qwant auf eine Trennung von Netzinhalten, Nachrichten, Sozialen Netzwerken, Shopping-Tipps und dem Qnowledge Graph. Die verschiedenen Abschnitte können in Spalten, Tabs oder als Kachelfeld angezeigt werden, je nach Geschmack. Zusätzlich gibt es in Qwant eine Mediensuche sowie eine Personensuche, die in verschiedenen Netzwerken nach Namen sucht und entsprechende Profile anzeigt.

Die Ergebnisse können in drei verschiedenen Darstellungen angezeigt werden

 © Quelle: PCtipp.ch

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Die Schweizerische

Die Schweizerische: Swisscows

Swisscows ist die Schweizer Alternative unter den Suchmaschinen. Die Suche setzt auf Tags, Datenschutz und lokale Inhalte. Auf der Frontseite wird man von einer bunten Tagwolke begrüsst, die aktuelle Themen hervorhebt. Diese Tagwolke zieht sich dann in die Suchfunktion weiter: Zu jeder Suchanfrage zeigt Swisscows eine Wolke mit verwandten Begriffen neben den Ergebnissen an. Mit einem Klick auf ein Tag, kann dieses einfach in die Suche eingefügt werden.

Swisscows ist die Schweizer Alternative

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Gegensatz zur Konkurrenz mangelt es Swisscows noch ein wenig an Funktionen. So sucht man beispielsweise vergebens nach einer Bildersuche. Diese und weitere Neuerungen sollen allerdings in der nahen Zukunft folgen. Mit etwas mehr Funktionalität könnte Swisscows für die Schweiz ein bedeutendes Portal werden.

Die seitliche Tagcloud erleichtert das Suchen nach spezifischen Themen

 © Quelle: PCtipp.ch

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Die Personalisierte

Die Personalisierte: Blekko

Wie Qwant und Swisscows setzt auch Blekko auf aktuelle Themen mit farblicher Codierung. Auf der Startseite findet man so eine Auswahl an News und beliebten Suchanfragen. Ansonsten hebt sich die Suchmaschine mit dem «Slashtag»-System von der Konkurrenz ab. Ein Slashtag ist ein Schrägstrich, welcher der Suchmaschine angibt, ob ein Suchbegriff als Suchbegriff oder als Kategorie zu verstehen ist.

Auch Blekko setzt auf Aktuelles

 © Quelle: PCtipp.ch

Sucht man beispielsweise nach «Obama News», erhält man diverse Ergebnisse aus den Kategorien «Top-Ergebnisse», «News», «Politik» und «Twitter». Sucht man jedoch nach «Obama /News», zeigt Blekko nur Beträge aus der Kategorie «News» an. Videos und Bilder sind von dem System ausgenommen und werden in einem separaten Tab angezeigt. Die Suchergebnisse werden jeweils in kategorisierten Blöcken angezeigt, in denen separat geblättert werden kann.

Die Suchergebnisse werden in Boxen dargestellt

 © Quelle: PCtipp.ch

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Die Wissenschaftliche

Die Wissenschaftliche: Wolfram Alpha

Bei den folgenden drei Suchmaschinen handelt es sich weniger um klassische Allrounder, sonder mehr um spezialisierte Werkzeuge. Wolfram Alpha ist zum Auffinden von Daten unerlässlich. In der Suchmaschine lassen sich sowohl Informationen auffinden, als auch Berechnungen ausführen. Dabei findet die Suche hauptsächlich wissenschaftliche Begriffe. «PCtipp» wird beispielsweise direkt als «PCTCP / Personal Computer Transmission Control Protocol» interpretiert.

Wolfram Alpha weiss mehr, als andere Suchmaschinen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sucht man hingegen nach hinterlegten Begriffen wie «Mars», wird man regelrecht mit Informationen zugeschüttet. Alleine zum Planeten Mars findet Wolfram Alpha Daten wie orbitale Distanzen, physische Grössen, die chemische Zusammensetzung des Planeten und der Atmosphäre. Die exakte Aufstellung in unserem Sonnensystem, Bilder, Himmelsposition vom Ort des Suchenden aus und vieles mehr. Müssen Sie also ein bestimmtes Detail zu einem wissenschaftlichen Objekt wissen, sind Sie bei Wolfram Alpha goldrichtig.

Besonders zu wissenschaftlichen Fragen liefert Wolfram Alpha Informationen ohne Ende

 © Quelle: PCtipp.ch

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Die Lizenzgebührenfreie

Eigentlich ist CC Search keine wirkliche Suchmaschine. Stattdessen bietet CC Search einen Schnellzugriff auf 13 Suchfunktionen von beliebten Medienseiten wie Flickr oder SoundCloud an. Dort kann per Stichwort nach Inhalten unter der Creative-Commons-Lizenz gesucht werden. Bilder, Musikstücke und Videos unter Creative Commons sind unter gewissen Bedingungen kostenfrei nutzbar.

CC Search findet kostenfreie Medien auf 13 Seiten

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf der Startseite können Sie einen Dienst auswählen, auf dem Sie suchen möchten. Tragen Sie dazu einen Suchbegriff ein und wählen Sie, ob die Datei auch kommerziell genutzt oder verändert werden darf. CC Search leitet Sie dann automatisch auf die jeweilige Suchfunktion des Dienstes um und zeigt die gewünschten Bilder an. Achten Sie bei der Verwendung der Dateien darauf, ob die Lizenz auch für Ihren Verwendungszweck brauchbar ist.

CC Search leitet seine Anfragen an die Suchfunktion des gewählten Dienstes weiter

 © Quelle: PCtipp.ch

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Die Soziale

Die Soziale: Topsy

Bei Topsy dreht sich alles um soziale Medien. Genauer gesagt um Twitter. Die Suchmaschine findet nach eigenen Angaben sämtliche Tweets seit 2006. Die Suchergebnisse lassen sich zudem in die Kategorien «Links», «Tweets», «Fotos», «Videos» und «Personen» eingrenzen. Wer innerhalb einer Kategorie noch genauer suchen möchte, kann die Ergebnisse nach Zeit und Sprache weiter filtern.

Topsy durchsucht sämtliche Tweets

 © Quelle: PCtipp.ch

Neben der Twitter-Suchfunktion bietet Topsy auch ein Analysetool. Damit lässt sich beispielsweise die Anzahl der Erwähnungen verschiedener Ausdrücke über einen festgelegten Zeitrahmen hinweg vergleichen. Zu guter Letzt zeigt Topsy unter «Social Trends», was auf Twitter gerade im Trend liegt. Besonders interessant ist hier, dass nach wie vor in Kategorien und Sprachen unterteilt werden kann.

Die Ergebnisse lassen sich nach verschiedenen Kriterien einschränken

 © Quelle: PCtipp.ch

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