Sieben alternative Suchmaschinen

Als Suchmaschine an sich bietet DuckDuckGo einiges an Funktionen. Für alle, die nicht ganz auf Google und Co. verzichten wollen, bietet die Seite sogar ein spezielles Kommando, um anonym über einen externen Dienst zu suchen. Wer seiner Suche also «!google» voranstellt, sucht über Google, ohne dort verfolgt zu werden. Wirklich nötig ist die externe Suche jedoch nicht. Die Such-Engine von DuckDuckGo ist stark genug und liefert die gewünschten Resultate zuverlässig. Mit dem minimalistischen Design und der sympathischen Ente macht DuckDuckGo zudem eine schöne Startseite für jeden Browser.