6. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.
Preisalarm
So bauen Sie sich selber Ihren Preisalarm
Immer wieder zeigen wir hier Preisabstürze bei gewissen Produkten. Wenn Sie aber etwas ganz Spezifisches suchen, können Sie sich benachrichtigen lassen. So gehts.
Sie wissen bereits, welches Gerät Sie unbedingt haben möchten und kennen auch bereits dessen Vorzüge und Nachteile. Ist es aber noch zu teuer? Dann können Sie Ihren eigenen Preisalarm bauen (ansonsten empfehlen wir die Preisalarme und Flyer-Checks vom PCtipp).
- Surfen Sie auf Toppreise.ch
- Geben Sie das gewünschte Produkt in das Suchfeld ein.
- Klicken Sie in den Suchergebnissen auf das Produkt.
- Klicken Sie nun auf das Glocken-Icon.
- Nun können Sie eingeben, ab welchem Preis (oder tiefer) Sie gerne alarmiert werden würden.
- Legen Sie danach noch fest, wie lange Sie auf das Produkt warten wollen (z. B. 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr).
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Übernehmen.
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