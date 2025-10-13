So bleibt Ihr Handy fit

Einer der häufigsten Gründe für ein langsames Smartphone ist ein voller Speicher. Apps, Fotos, Videos und andere Daten sammeln sich im Laufe der Zeit an und belegen wertvollen Platz. Zunächst sollten Sie aber herausfinden, wo genau der Speicher verbraucht wird.

Dafür bieten alle Smartphonehersteller eine Speicherverwaltung an, die Sie in den Einstellungen Ihres Geräts finden. Hier erhalten Sie eine Übersicht, wo Ihr Speicherplatz flöten geht. Entsprechend können Sie dort ansetzen, wo es eine Intervention braucht, Bild 1.

Apps deinstallieren

Gehen Sie Ihre installierten Apps durch und löschen Sie alle, die Sie nicht mehr benötigen. Bei einigen Smartphones (etwa beim iPhone) können Sie das auch dem Betriebssystem überlassen. In diesem Fall löscht Ihr Smartphone automatisch Apps, die Sie länger nicht mehr gebraucht haben, ohne die lokalen Daten zu entfernen.

Aber Achtung: Sollten Sie eine dieser Apps wieder benötigen, muss diese via Internet neu heruntergeladen werden.

Viele Apps speichern temporäre Dateien, die sich mit der Zeit anhäufen. Nutzen Sie die Speicherverwaltung Ihres Smartphones, um diese Dateien zu löschen. Die meisten modernen Smartphones können diese Arbeit auch automatisch erledigen. Seien Sie aber vorsichtig mit smarten, automatischen Lösungen zur Speicherverwaltung. Diese liegen oftmals richtig, können aber Fehler machen. Und schon sind ein paar wichtige Dateien weg.

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