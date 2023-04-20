So finden Sie Ihre IMEI raus

Die IMEI, kurz für International Mobile Equipment Identity, ist eine Nummer, die man eindeutig einem Smartphone oder einem Tablet zuordnen kann – weltweit! Diese ist zum Beispiel dann wichtig, wenn Ihnen Ihr Smartphone gestohlen wurde – bei der polizeilichen Anzeige könnte die erfragt werden. So liesse sich allenfalls beweisen, dass ein gefundenes Handy Ihnen gehört. Oder manchmal können Provider sogar den Funkverkehr des Gerätes über die IMEI sperren – somit ist es für allfällige Räuber nutzlos geworden. Die IMEI steht manchmal schon auf dem Karton des Android-Smartphones, aber auch am Gerät selber lässt sich die Nummer feststellen:

Starten Sie die Anruf-App Gehen Sie nun zum Ziffernblock Tippen Sie folgenden Code ein *#06# Nun wird Ihre IMEI angezeigt – notieren Sie sie sich