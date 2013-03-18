So funktioniert das Game Center von iOS

Scores vergleichen. Wie meisterhaft beherrscht man sein Lieblingsspiel? Um das herauszufinden, können die eigenen Scores mit denen von anderen Spielern verglichen werden. Danach fühlt man sich teilweise richtig gut – oder ziemlich ernüchtert.

Online spielen. Das ist natürlich des Pudels Kern: Mit Game Center als Bindeglied können Sie jederzeit gegen andere Spieler antreten und dabei knobeln, Rennen fahren, schiessen oder jassen.

Freunde. Am schönsten spielt es sich natürlich mit Menschen aus dem privaten Umfeld. Deshalb stellt Game Center auf Wunsch eine direkte Verbindung zu Freunden und Verwandten her.

Die Anforderungen

Game Center funktioniert auf jedem iPod touch, iPhone und iPad mit iOS 4.2 oder neuer. Allerdings kann es sein, dass die Spiele höhere Anforderungen an die Hardware stellen, als das Game Center selbst.

Ausserdem benötigt jeder Spieler seine eigene Kopie des Spiels; eine gemeinsame Nutzung, wie das bei einigen Spielen für den Nintendo DS möglich ist, gibt es also nicht. Das dürfte jedoch die Wenigsten interessieren, da selbst aufwendige Games nicht viel mehr als ein Butterbrot kosten.

Und zu guter Letzt benötigt jeder Spieler seine eigene kostenlose Apple-ID, die mit dem Spitznamen verknüpft wird. Wenn innerhalb einer Familie alle Einkäufe über eine einzelne Apple-ID abgewickelt werden, dann ist das auch weiterhin möglich – nichts ändert sich. Doch für das Game Center braucht jeder Spieler seine eigene Apple-ID. Wir kommen gleich darauf zu sprechen.

Was ist möglich?

Nicht alle Spiele unterstützen das Game Center im gleichen Ausmass. Einige vergleichen nur die Highscores oder belohnen den Spieler mit «Erfolgen» – also mit Punkten, die man erhält, wenn man bestimmte Aufgaben in einem Spiel meistert. Das Prinzip ist also dasselbe wie bei den Erfolgen auf Xbox Live oder den Trophäen auf der Playstation 3.

Andere Spiele ermöglichen eine gemeinsame Partie über das Internet oder im lokalen Netz, bei der sich zwei oder mehr Personen zusammenraufen. Bei einigen Spielen geht es um ein Miteinander, bei anderen kämpft jeder gegen Jeden. Alles ist möglich.

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Game Center einrichten

Game Center einrichten

Beim ersten Start von Game Center werden Sie dazu aufgefordert, Ihre Apple-ID einzugeben. Dabei muss es sich nicht unbedingt um jene Apple-ID handeln, die Sie in den iCloud-Einstellungen verwenden oder mit der Sie Ihre Einkäufe bei iTunes tätigen; stattdessen funktioniert das Game Center völlig unabhängig von der Synchronisierung oder vom App Store.