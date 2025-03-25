So geht Webhosting für KI-Anwendungen

Ein optimales Hosting kombiniert auf bestmögliche Art Leistung, Funktionen und geplante Anwendungsszenarien. Webseiten mit KI-Applikationen benötigen in der Regel mehr Prozessorleistung und Arbeitsspeicher als herkömmliche Sites. Dementsprechend muss die Hosting-Serverinfrastruktur mit dieser Entwicklung mithalten. Hinzu kommt: Hosting-Szenarien, die verstärkt KI-Anwendungen beinhalten, benötigen Rechenleistung, die nicht mehr (nur) von der CPU (dem Rechenprozessor) stammt, sondern in deutlich höherem Masse von GPUs kommt, also von Grafikchips. Warum? Weil deren Rechenleistung sich gerade bei parallelen Berechnungen, bei Fliesskommaberechnungen, der Grafikverarbeitung oder der Suche nach Mustern in Daten deutlich besser eignet. Der Vorteil von Grafikprozessoren ist also die Stärke in bestimmten Anwendungsbereichen, etwa auch bei den Datenanalysen, die eine GPU um bis zu 100-mal schneller absolvieren kann als eine klassische CPU. Damit avanciert KI-Hosting zu einer Form von Webhosting, das massive Rechenleistung mittels Grafikchips bereitstellen muss.

Gut kombiniert

Damit ist aber auch klar, dass dieses Hosting nur für sehr spezielle Anwendungsszenarien empfohlen ist. Dementsprechend setzen Unternehmen solche (kostspieligen) Lösungen dann ein, wenn besondere Aufgaben mit komplexen Anwendungen bewältigt werden müssen. Diese dürften allerdings schon bald mehr werden, da gerade das Datenwachstum und die damit einhergehende Notwendigkeit dahinter eine Datenanalyse zu etablieren, in den letzten Jahren förmlich explodiert ist. Oder anders gesagt: Aus solchen grossen Datenmengen können Unternehmen wertvolle Informationen schöpfen, sofern eben die richtigen Plattformen und Lösungen zur Datenanalyse zur Verfügung stehen. Dieses Feld ist folglich für KI-Anwendungen wie bestellt. Die KI-Tools sind mit der entsprechenden Hardware in der Lage, Ergebnisse in Echtzeit zu liefern, Bild 1.