So gehts: «System Volume Information» verkleinern oder löschen

Es steht auch eine Schaltfläche Löschen zur Verfügung, die alle Wiederherstellungsdaten wegräumt. Seien Sie sich aber bewusst, dass Sie dann nicht mehr auf die Windows-eigenen Wiederherstellungsfunktionen zurückgreifen können, bis neue Wiederherstellungspunkte erstellt sind.

Wenn Sie die Wiederherstellungspunkte gelöscht oder deren Platzbedarf verringert haben, starten Sie den PC neu und prüfen einmal den freien Speicherplatz Ihres Laufwerks C:.

Ergänzung vom 3.10.2015: Wie oben beschrieben ist die Lagerung von Systemwiederherstellungspunkten eine der Hauptaufgaben des ominösen Ordners. Doch auch wenn man deren maximalen Platzbedarf auf ein paar wenige Gigabytes beschränkt, kann es vorkommen, dass er weitaus mehr Platz belegt als «erlaubt». Das Löschen einiger Wiederherstellungspunkte würde sicher etwas Platz schaffen. Aber was, wenn Sie nur ein paar davon löschen wollen? Windows selbst bietet nur die Option, alle zu löschen, mit Ausnahme des letzten. Man kann sich nicht mehrere aussuchen, die man behalten möchte. Hierfür bietet das Gratistool CCleaner offenbar eine Alternative.

Wichtig: Lassen Sie den CCleaner nur das löschen, was Sie sicher löschen wollen. Deaktivieren Sie Punkte, bei denen Sie nicht sicher sind. Solche automatischen Reinigungsprogramme haben schon manchem Anwender zu grauen Haaren verholfen; zu oft wurden Daten gelöscht, die man hätte behalten wollen. Im Prinzip brauchen Sie fürs vorliegende Problem nur eine ganz bestimmte Funktion. Die anderen sollten Sie nur benutzen, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Schalten Sie wenn möglich alle Löschautomatismen aus.

Nach der Installation der Gratisversion starten Sie den CCleaner. Wechseln Sie im Programm zur Rubrik Extras und darin zu System Wiederherstellung.