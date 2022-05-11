So können Sie die Geldbörse zuhause lassen

Gleiches gilt für den Führerausweis. Erste Testläufe gab es bereits in Deutschland, wo jedoch kurz nach der Lancierung die Server des Anbieters kapitulierten. Und auch dann funktionierte das System nur begrenzt: Man kann mit dem digitalen Führerausweis einfacher online ein Auto mieten. In einer Polizeikon­trolle braucht es allerdings noch immer das physische Kärtchen.

Fazit: Bei staatlichen Dokumenten führt noch kein Weg an der physischen Karte vorbei. Ihre ID oder den Führerausweis müssen Sie also noch mitführen.

SwissPass

Der SwissPass ist an und für sich bereits eine relativ moderne Karte. Statt aufgedruckter Details funktioniert die Karte als RFID-Tag (Radio-Frequency Identification), die den Scanner auf die Profilseite des Besitzers führt. So können Sie munter Abonnements abschliessen, verändern oder kündigen, ohne dass Sie je eine neue Karte benötigen. Alle Informationen sind in Ihrem Konto gespeichert, die Karte funktioniert nur als Link darauf.

So ein System lässt sich einfach digitalisieren, wenn auch ein wenig anders, als man zunächst denkt. Es gibt keine SwissPass-App, die einfach den SwissPass beinhaltet. Vielmehr verwendet man für die meisten Funktionen des SwissPass die SBB-App. Das Gros der Dienste, die mit SwissPass funktionieren, laufen sowieso über den Service der Bundesbahnen. Schade ist, dass der SwissPass nicht mit Wallet-Apps wie Google Pay kompatibel ist. Das würde den Service in vielerlei Hinsicht verbessern. Besonders merkwürdig ist dieser Umstand, da die Praxis im Flugverkehr bereits seit Jahren Standard ist.

Noch etwas mühsamer wird die ganze SwissPass-Geschichte dadurch, dass für einen funktionierenden SwissPass in der App eine Internetverbindung benötigt wird, diese aber nicht immer gegeben ist. Besonders in abgelegenen Regionen kann die Verbindung auch einmal ausfallen. Leider ist in diesen Situationen der Nutzer des SwissPass dafür verantwortlich, die physische Karte bereitzuhalten. Dann liegt die Verantwortung der Internetverbindung beim Kontrollpersonal. De facto muss man daher seinen SwissPass jeweils mitführen.

Fazit: Der SwissPass sollte grundsätzlich leicht zu digitalisieren sein. In der Praxis kommt man aufgrund fehlender Funktionalität allerdings noch nicht ganz ohne physische Karte aus.

Weitere Karten

Praktisch jeder Laden hat heutzutage eine Treuekarte, Mitgliedskarte oder sonst ein Punkteprogramm, das zu mehr Konsum anregen soll. Es heisst sammeln, sammeln, sammeln – und nach dem fünften Ölwechsel gibt es einen Börek gratis. Oder so ähnlich. Viele dieser Karten sind mittlerweile digital verfügbar, aber längst nicht alle. Und genau genommen verschiebt sich das Dilemma nur woandershin. Statt eines überfüllten Portemonnaies hat man dann einfach Dutzende unnötiger Apps auf dem Smartphone. Das braucht zwar keinen physischen Platz, müllt aber dafür das meistgebrauchte Alltagsgerät zu. Die einfachste Methode, dieses Problem zu lösen, ist, auf das ganze Spiel zu verzichten. Realistisch gesehen, gibt es bei den meisten Händlern nicht viel Gutes zu holen, sofern man nicht sehr häufig dort einkauft. Bei Migros, Coop & Co. kann sich das durchaus rechnen, im Kleiderladen drei Dörfer weiter wohl eher weniger, Bild 8.