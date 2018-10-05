So gibt sich Ihr Chrome, Firefox, Edge und IE als ein Smartphone aus

Immer mehr Anwender haben auch eine eigene Webseite oder zumindest einen Blog. Da wäre es doch praktisch, wenn Sie gleich im Webbrowser am Desktop-PC herausfinden könnten, wie diese Webseite wohl auf einem Smartphone ausschauen könnte.

Die meisten Desktop-Webbrowser haben so eine Funktion eingebaut, wenn auch manchmal recht gut versteckt. Als Geheimtipp: Auf diese Weise lässt sich z.B. Instagram auch auf dem Desktop-PC nutzen.

So gehts in Mozilla Firefox

In Mozilla Firefox öffnen Sie die betroffene Webseite, klicken oben rechts aufs Menü mit den drei Strichen und öffnen Web-Entwickler/Bildschirmgrössen testen.

Aufgepasst: Falls etwa das folgende Bild erscheint, ist eine Komponente veraltet oder wird durch ein Add-on beeinträchtigt; Sie müssen das störende Add-on deaktivieren oder ein neues Firefox-Profil erstellen. Wie das geht, erklärt der Mozilla-Support hier: neues Firefox-Profil erstellen.