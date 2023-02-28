So holen Sie das Maximum aus der Google-Fit-App heraus

Das mit Google Fit und mir, das war keine Liebe auf den ersten Blick. Auch nicht auf den zweiten. Im Frühling 2019 wollte ich der Fitness-App eine Chance geben. Damals waren die Features, nun, sehr überschaubar. Mittlerweile ist Google Fit interessanter geworden. PCtipp zeigt Ihnen, was die Smartphone-App 2023 bietet. Doch beginnen wir mit einer Übersicht.

Update 28.02.23: Google Fit: Aktivitätstracker gibt es seit Frühling 2020 hauptsächlich als Smartphone-App (Android, iOS) und ist kostenlos. Früher gab es Google Fit auch als Webversion. Fit.google.com wurde aber 2019 eingestellt (PCtipp berichtete). Es hiess damals, man wolle sich auf die Apps und Wear OS für Smartwatches konzentrieren.

PCtipp zeigt Ihnen, was die Smartphone-App heute bietet. Beginnen wir mit der Registerkarte mit dem etwas speziellen Namen «Startseite».

(Dieser Artikel erschien erstmals im März 2019 und wurde zuletzt am 28.02.23 aktualisiert.)

Die Zentrale («Startseite»)

Das Wichtigste in der schlichten und klar strukturierten App sind die beiden farbigen Ringe. Der innere Kreis (blau) konzentriert sich auf die Schritte; der äussere (grün) auf die Kardiopunkte. Beim inneren Kreis sind ausserdem direkt die heute bereits getätigten Schritte zu sehen. Unterhalb der Kreise erblicken Sie die verbrauchten Kalorien (kcal), die bereits zurückgelegte Strecke (km) sowie die Aktivitätsminuten.