So schützen Sie Ihre Privatsphäre in Windows 11

App-Berechtigungen

Machen Sie sich nun auf eine kleine Klickorgie gefasst. Der Bereich Datenschutz und Sicherheit listet unter dem Punkt App-Berechtigungen rund zwei Dutzend Datenarten auf – angefangen mit Standort, Kamera, Mikrofon und mehr. Öffnen Sie jede dieser Rubriken. Überlegen Sie, ob diese Daten (etwa die Ortungsdienste) generell aktiv sein sollen – und wenn ja, welche Apps auf diese zugreifen dürfen. Falls Sie Skype oder Teams verwenden, benötigen diese natürlich Zugriff auf das Mikrofon und die Kamera. Sollten Sie hingegen nichts dergleichen verwenden, schalten Sie diese Optionen aus.

Ohne Microsoft-Konto

Sobald Sie ein Microsoft-Konto verwenden, fliessen viel mehr Daten an Microsoft ab, die der Konzern wieder dafür verwendet, Ihre Tätigkeiten zu monetarisieren, Ihnen noch mehr Dienste zu verkaufen und Sie in noch grössere Abhängigkeit von ihm zu bringen.

Und das kann sehr ins Auge gehen. Der deutsche IT-Experte Günter Born schrieb es zum Beispiel auf seinem Blog borncity.com deutlich: «Wer noch alle Tassen im Schrank hat, macht einen hohen Bogen um Microsoft-Konten.» Hintergrund dieser drastischen Aussage war ein Fall, über den er berichtete: Ein User – er wird in den Berichten Malik genannt – verlor von einem Moment auf den anderen seinen Microsoft-Account, und zwar mitsamt einem kostspieligen und schon bezahlten Familien-Cloud-Konto, dem Zugriff auf E-Mails und auf die gekauften Xbox-Games von rund 1000 Euro. Erst, als Monate später die Polizei auf seiner Matte stand, erfuhr Malik Genaueres: Auf einem Ferienfoto, das seine Schwester mit seinem Smartphone gemacht hatte, war der unbekleidet spielende Neffe des Users zu sehen. Als er die Urlaubsbilder in seinem OneDrive-Konto umsortierte, hat Microsoft dieses Foto versehentlich als Kinderpornografie eingestuft und die unguten Mechanismen angestossen.

Laut Berichten von borncity.com sowie drwindows.de und heise.de sei dies kein Einzelfall. Bei den Portalen und Bloggern meldeten sich zahlreiche weitere Nutzerinnen und Nutzer, denen Ähnliches widerfahren war.

Also nicht nur aus Datenschutzgründen kann es sich empfehlen, Microsofts Macht auf dem eigenen Rechner zurückzufahren. Ähnliche Überlegungen sollte sich übrigens auch die Nutzergemeinde anderer grosser Cloud-Anbieter (Google oder Apple) machen.

Anders gesagt: Wenn Sie alle Eier in denselben Korb legen, gehen alle zu Bruch, wenn der Korb zu Boden fällt. Falls Sie punktuell dennoch Microsoft-Dienste und -Apps benutzen, können Sie sich bei diesen immer noch separat einloggen. Es ist kein Problem, auf einem Windows mit lokalem Konto ein OneDrive oder Teams zu verwenden, bei dem Sie mit einem Microsoft-Konto angemeldet sind.

Sind Sie mit einem Microsoft-Konto angemeldet und möchten zu einem lokalen Konto wechseln? Öffnen Sie Start/Einstellungen/Konten/Ihre Infos. Klicken Sie auf Stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden. Geben Sie einen Benutzernamen ein, den Sie in Zukunft für Ihr Windows-Login verwenden wollen, anschliessend in den beiden nächsten Feldern Ihr Wunschkennwort sowie im untersten Feld einen Kennworthinweis, Bild 9. Klicken Sie auf Abmelden und fertigstellen.