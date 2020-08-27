27. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.
So transferieren Sie WhatsApp-Backups ohne Google Drive
Bei einem neuen Smartphone sollen die WhatsApp-Chats mit. Ohne Google Drive ist das aber etwas komplexer. Wir zeigen, wie es ohne Zusatz-Software geht.
Beim Wechsel auf ein anderes Smartphone will man die WhatsApp Chats mitnehmen. Mag man aber kein Google Drive benutzen, oder das neue Smartphone hat keine Google Play Services (z.B. Huawei), dann geht das anders. In unserem Video zeigen wir Ihnen, wie das geht.
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