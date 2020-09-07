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Florian Bodoky
7. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.

Android

So wechseln sie auf die Desktop-Website mit dem mobilen Browser

Ohne zu suchen die Desktop-Version einer Website anzeigen.
© Quelle: pctipp.ch

 Obwohl die Mobile-Ansicht dem Speed und dem Datenverbrauch auf dem Smartphone zuträglich ist, braucht man auch beim mobilen Surfen manchmal die Desktop-Ansicht der Seite. Statt diese Option ewig auf der Internetseite zu suchen, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Surfen Sie die Website mit Chrome an.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts.

3. Setzen Sie ein Häkchen bei Desktopwebsite.

4. Nun wird bei jeder Website stets die Desktop-Ansicht angezeigt, bis Sie das Häkchen an gleicher Stelle wieder entfernen. 

Hinweis: Je nach Browser und Versionsnummer können Pfad und Optionsbenennung variieren.

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