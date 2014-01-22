So werden Sie das Festnetztelefon los

Sie ist gross, schwarz, hässlich und wahnsinnig staubig: die Basisstation für das Festnetztelefon. Und als ob das nicht genug wäre, hängt sie an einem Kabel, das in einem übergrossen Netzteil verschwindet. Wars das? Nein. Denn schliesslich haben wir noch die Ladestation für den Handapparat: Sie ist gross, schwarz, hässlich … etc.

Selbst der pseudo-moderne Handapparat beleidigt das Auge und ist dumm wie die Nacht. Die Synchronisierung mit den Adressen auf dem Rechner habe ich vor langer Zeit aufgegeben. In der Theorie sollte der Abgleich über Bluetooth funktionieren. Leider will die Praxis davon nichts wissen.

Die Macht der Gewohnheit

Das Schlimme an dieser Sache ist, dass dieses Gerät komplett überflüssig ist. Die Festnetztelefonie ist zwar eine kostenlose Beigabe zur Internetleitung, aber sie bringt keine monetären Vorteile. In unserem Haushalt telefonieren alle mit Smartphones, bestückt mit üppigen Kontingenten für Inlandsgespräche.

Der Grund, warum wir überhaupt noch einen Festnetzanschluss unterhalten, sind die lieben Bekannten und Verwandten. Besonders die älteren Semester weigern sich, ohne Not «auf eine unverschämt teure Handy-Nummer» anzurufen. Oder sie gehen uns mit dem Gemotze über die hohen Tarife auf den Geist. Diese Leute haben nämlich – erraten! – kein Mobilabo mit Gesprächskontingent. Und nicht selten erntet man von Lehrern, Verkäufern und anderen losen Kontakten misstrauische Blicke, wenn man keine Festnetznummer nennen kann. Willkommen im Jahr 2014!

Eine Kündigung des (ohnehin kostenlosen) Anschlusses ist also keine Option. Aber das dumme, hässliche und sperrige Telefon muss weg!