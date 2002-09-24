Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
24. Sep 2002
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Sortierreihenfolge der Empfänger im Outlook ändern

Ich habe meine Kontakte mit Vorname und Nachname erfasst, diese werden wie gewünscht im Outlook unter dem Register «Kontakte» nach Nachname sortiert angezeigt. Wenn ich hingegen beim Verfassen einer E-Mail bei der Adressierung das Feld «An:» anklicke und auf diesem Zugriffsweg unter den Kontakten suche, zeigt Outlook mir die Namen nur noch sortiert nach dem Vornamen statt Nachnamen an. Wie kann ich dies ändern?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

In dem Fenster, in dem Sie die Empfänger auswählen können, haben Sie über der Namensliste eine sogenannte Tab-Leiste, in der die Spaltenüberschriften (Name, E-Mail etc.) stehen. Wenn Sie auf einen Tab klicken - bspw. auf "Name", dann werden die Daten nach dieser Spalte sortiert. Klicken Sie einmal auf "Name", erfolgt die Sortierung alphabetisch nach Vornamen von A-Z; klicken Sie ein weiteres Mal darauf, erfolgt die Sortierung von Z-A, und wenn Sie ein drittes Mal darauf klicken, werden die Namen sortiert nach

Name, Vorname

und zwar aphabetisch von A-Z.

Kommentare

Office Cloud Web-Dienste Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare