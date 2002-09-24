Sortierreihenfolge der Empfänger im Outlook ändern

In dem Fenster, in dem Sie die Empfänger auswählen können, haben Sie über der Namensliste eine sogenannte Tab-Leiste, in der die Spaltenüberschriften (Name, E-Mail etc.) stehen. Wenn Sie auf einen Tab klicken - bspw. auf "Name", dann werden die Daten nach dieser Spalte sortiert. Klicken Sie einmal auf "Name", erfolgt die Sortierung alphabetisch nach Vornamen von A-Z; klicken Sie ein weiteres Mal darauf, erfolgt die Sortierung von Z-A, und wenn Sie ein drittes Mal darauf klicken, werden die Namen sortiert nach

Name, Vorname

und zwar aphabetisch von A-Z.