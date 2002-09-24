24. Sep 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Sortierreihenfolge der Empfänger im Outlook ändern
Ich habe meine Kontakte mit Vorname und Nachname erfasst, diese werden wie gewünscht im Outlook unter dem Register «Kontakte» nach Nachname sortiert angezeigt. Wenn ich hingegen beim Verfassen einer E-Mail bei der Adressierung das Feld «An:» anklicke und auf diesem Zugriffsweg unter den Kontakten suche, zeigt Outlook mir die Namen nur noch sortiert nach dem Vornamen statt Nachnamen an. Wie kann ich dies ändern?
In dem Fenster, in dem Sie die Empfänger auswählen können, haben Sie über der Namensliste eine sogenannte Tab-Leiste, in der die Spaltenüberschriften (Name, E-Mail etc.) stehen. Wenn Sie auf einen Tab klicken - bspw. auf "Name", dann werden die Daten nach dieser Spalte sortiert. Klicken Sie einmal auf "Name", erfolgt die Sortierung alphabetisch nach Vornamen von A-Z; klicken Sie ein weiteres Mal darauf, erfolgt die Sortierung von Z-A, und wenn Sie ein drittes Mal darauf klicken, werden die Namen sortiert nach
Name, Vorname
und zwar aphabetisch von A-Z.
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