Soundspektakel - dank diesen Audio-Geräten

Kopfhörer

Kopfhörer haben das Kabel abgelegt und sind längst mehr als nur Geräte zum stationären Musikhören. Sie sind zu alltäglichen Begleitern geworden und können nahezu überall mit hingenommen werden. Sie funktionieren mit allen Musikgenres, aber auch mit Hörbüchern. Sie schirmen optimal ab, um andere Personen (im gleichen Raum) nicht zu stören.

Aufwärts geht es bei der Akkulaufzeit der kabellosen Varianten, die im unteren zweistelligen Stundenbereich liegt.

Gute Anbieter haben Smartphone-Apps in ihrem Portfolio, mit denen sich die Kopfhörer individuell einstellen lassen.

Nicht vernachlässigbar ist allerdings das Risiko, dass bei zu hoher Lautstärke Hörschäden entstehen können.

Die Audioübertragung der kabellosen Varianten findet via Bluetooth (aktuellste Versionen 5.3 und 5.4) statt. Dennoch kann der Sound – je nach Verbindungsqualität respektive Reichweite – abbrechen.

Die Auswahl an Modellen ist riesig und reicht von In-Ear-Exemplaren bis zu luxuriösen Over-Ear-Modellen. Die Preise für Kopfhörer variieren dadurch stark und hängen von der Marke, den verwendeten Technologien und den zusätzlichen Funktionen ab.

Einfache In-Ears sind bereits für weniger als 100 Franken erhältlich, während High-End-Kopfhörer schnell einmal mehrere Hundert Franken oder sogar mehrere Tausend Franken kosten können.

Wichtige Ausstattungsmerkmale

Kopfhörertyp: Kopfhörer gibt es als In-Ears (direkt im Ohr), On-Ears (sitzt auf den Ohrmuscheln) oder Over-Ear-Variante (umfasst die Ohrmuscheln). Alle drei Typen sind als Varianten erhältlich, die per Kabel oder Bluetooth-Funktechnologie arbeiten. Qualitative Unterschiede gibt es beim Tragekomfort, Klang und der Geräuschunterdrückung. Tipp: Gehen Sie in ein Geschäft und probieren Sie die unterschiedlichen Kopfhörervarianten in Ruhe aus. Lassen Sie sich vom Fachpersonal beraten. Gerade On-Ear-Varianten sind zum Beispiel für Brillenträger nicht immer bequem.

Kopfhörer gibt es als In-Ears (direkt im Ohr), On-Ears (sitzt auf den Ohrmuscheln) oder Over-Ear-Variante (umfasst die Ohrmuscheln). Alle drei Typen sind als Varianten erhältlich, die per Kabel oder Bluetooth-Funktechnologie arbeiten. Qualitative Unterschiede gibt es beim Tragekomfort, Klang und der Geräuschunterdrückung. Soundtreiber: Damit sind die Lautsprecher/Schallwandler im Kopfhörer respektive den Muscheln gemeint, die direkt im Ohrbereich aufliegen. Die Grösse und Art dieser Soundtreiber beeinflussen den Klang. Sogenannte Balanced-Armature-Treiber kommen aufgrund der Grössenrestriktion meist in In-Ear-Kopfhörern vor. Dynamische Treiber sind auch in In-Ears zu finden und aktuell Status quo in den Over-Ear-Varianten. BeideTypen zeichnen sich in der Regel durch eine homogene Klangcharakteristik im Bassbereich und Schalldruck aus. Teure planar-magnetische (hierbei kommt eine dünne Folie bei der Übertragung zum Einsatz) Treiber finden sich in High-End-Modellen. Sie bieten beim Frequenzbereich Vorteile.

Damit sind die Lautsprecher/Schallwandler im Kopfhörer respektive den Muscheln gemeint, die direkt im Ohrbereich aufliegen. Die Grösse und Art dieser Soundtreiber beeinflussen den Klang. Sogenannte Balanced-Armature-Treiber kommen aufgrund der Grössenrestriktion meist in In-Ear-Kopfhörern vor. Dynamische Treiber sind auch in In-Ears zu finden und aktuell Status quo in den Over-Ear-Varianten. BeideTypen zeichnen sich in der Regel durch eine homogene Klangcharakteristik im Bassbereich und Schalldruck aus. Teure planar-magnetische (hierbei kommt eine dünne Folie bei der Übertragung zum Einsatz) Treiber finden sich in High-End-Modellen. Sie bieten beim Frequenzbereich Vorteile. Geräuschabschirmung: Bei der Geräuschunterdrückung, auch Noise Cancellation genannt, unterscheidet man zwischen passiver und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Bei der passiven Geräuschunterdrückung ist die Bauart des Kopfhörers entscheidend. Sie soll möglichst dafür sorgen, dass wenig Aussenlärm ans Ohr getragen wird. Bei der ANC kommen elektronische Filter und Dämpfer zur Geräuschunterdrückung zum Einsatz. Ein Mikrofon analysiert den Lärm und versucht ihn bei der Soundwiedergabe herauszurechnen. Adaptive Noise Cancellation geht noch weiter: Sie analysiert die Nebengeräusche in regelmässigen zeitlichen Abständen und passt die Filter entsprechend an, um die «falschen» Geräusche zu unterbinden. In-Ear schirmen schon aufgrund ihrer Konstruktion sehr gut ab, da sie im Ohr stecken und so weniger Geräusche «hereinlassen». Auch Over-Ear haben meist eine gute Abschirmung. Gar nicht gut schirmen hingegen offene Over-Ear-Kopfhörer ab, die allerdings vor allem im Studiobereich beliebt sind und einen besonders natürlichen Sound bieten.

Bei der Geräuschunterdrückung, auch Noise Cancellation genannt, unterscheidet man zwischen passiver und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Bei der passiven Geräuschunterdrückung ist die Bauart des Kopfhörers entscheidend. Sie soll möglichst dafür sorgen, dass wenig Aussenlärm ans Ohr getragen wird. Verbindungsqualität: Die meisten modernen Kopfhörer im Consumerbereich nutzen Bluetooth zur drahtlosen Verbindung mit Smartphones und anderen Geräten. Oft ist bei On-Ear- und Over-Ear-Modellen noch eine Klinkenbuchse vorhanden, um die Verbindung per Kabel (sofern das Endgerät eine entsprechende Buchse besitzt) bei leerem Akku sicherzustellen. In der jüngeren Bluetooth-Version 5.3 sind maximale Reichweiten von bis zu 40 Metern zwischen beiden Geräten im Haus möglich. Ausserdem ist bei Funkkopfhörern auch der in den Kopfhören verwendete Audio-Codec zentral. Er bestimmt die Übertragungsqualität und letztlich die Soundqualität des Bluetooth-Signals. Sehr gut sind aptX, AAC und Sonys LDAC. Nicht zu vernachlässigen ist die Batterielaufzeit, sofern auf eine Funkübertragung zurückgegriffen wird. Gute Kopfhörer kommen hier auf 15 Stunden und mehr. Zusätzlich wird sie erhöht, wenn der Kopfhörer mit einer Ladeschale kommt. Das ist bei In-Ear-Kopfhörern üblich.

Die meisten modernen Kopfhörer im Consumerbereich nutzen Bluetooth zur drahtlosen Verbindung mit Smartphones und anderen Geräten. Oft ist bei On-Ear- und Over-Ear-Modellen noch eine Klinkenbuchse vorhanden, um die Verbindung per Kabel (sofern das Endgerät eine entsprechende Buchse besitzt) bei leerem Akku sicherzustellen. Zusätzliche Funktionen: Extra-Features können das Handling der Kopfhörer deutlich erleichtern: Kommen Sie mit einer Ladeschale, die über eine Touch-Bedienung verfügt, können Funktionen ohne App eingestellt werden. Integrierte Mikrofone lassen die Telefonannahme zu und erleichtern die Steuerung, sofern die Kontrolle via Sprachassistent integriert ist. Wird dem Kopfhörer eine App zur Seite gestellt, lassen sich in der Regel Soundprofile auf den Kopfhörer per Fingertipp übertragen.

Darauf kommt es beim Kauf an

Klangbild: Um das für Sie passende Modell zu finden, sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse klären. Hören Sie, wenn möglich Probe. Überzeugen Sie sich von den unterschiedlichen Klangbildern des Kopf­hörers – am besten auch unter Lärmbedingungen, um die Geräuschunterdrückung zu testen.

Um das für Sie passende Modell zu finden, sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse klären. Hören Sie, wenn möglich Probe. Überzeugen Sie sich von den unterschiedlichen Klangbildern des Kopf­hörers – am besten auch unter Lärmbedingungen, um die Geräuschunterdrückung zu testen. Tragekomfort: Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Wunschkopfhörer optimal an Ihre Ohren respektive Kopfform anpassen lässt. Auch hier ist Probehören unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sitzen.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Wunschkopfhörer optimal an Ihre Ohren respektive Kopfform anpassen lässt. Auch hier ist Probehören unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sitzen. Features: Überlegen Sie vor dem Kauf, welche zusätzlichen Funktionen benötigt werden und auf welche Sie verzichten können. Das spart Geld: fertigen Sie dazu am besten eine Liste mit Stichworten an (etwa Akkulaufzeit, hochauflösende Audiocodecs, Funkverbindung, Wasserdichtigkeit, Inbetriebnahme, App-Unterstützung etc.).

Überlegen Sie vor dem Kauf, welche zusätzlichen Funktionen benötigt werden und auf welche Sie verzichten können. Das spart Geld: fertigen Sie dazu am besten eine Liste mit Stichworten an (etwa Akkulaufzeit, hochauflösende Audiocodecs, Funkverbindung, Wasserdichtigkeit, Inbetriebnahme, App-Unterstützung etc.). Preis: Setzen Sie sich unbedingt ein Preislimit. Vergleichen Sie Ihre Wunschkopfhörer mit anderen Modellen und prüfen Sie, was Sie im Endeffekt (Soundqualität, Funktionen, Design etc.) fürs Geld bekommen.

Unsere Geräteempfehlungen

Auch für Gamer: Sennheisers HD 620S ist ein komfortabler Over-Ear-Kopfhörer mit einem exzellenten Klangbild. Durch seine geschlossenen Stahlplattenkonstruktion bietet er eine hervorragende, passive Geräuschunterdrückung. Er ist kabelgebunden. Preis: ca. 365 Franken.

Sennheisers HD 620S ist ein komfortabler Over-Ear-Kopfhörer mit einem exzellenten Klangbild. Durch seine geschlossenen Stahlplattenkonstruktion bietet er eine hervorragende, passive Geräuschunterdrückung. Er ist kabelgebunden. Preis: ca. 365 Franken. Der Flexible: JBLs Flex 3 für ca. 150 Franken ist ein vielseitiger Bluetooth-In-Ear mit Top-Klangqualität und aktiver Geräusch­unterdrückung. Dank Aufladestation mit Farbtouchscreen kommt der Kopfhörer auf eine ultra-lange Akkulaufzeit von 50 Stunden.

JBLs Flex 3 für ca. 150 Franken ist ein vielseitiger Bluetooth-In-Ear mit Top-Klangqualität und aktiver Geräusch­unterdrückung. Dank Aufladestation mit Farbtouchscreen kommt der Kopfhörer auf eine ultra-lange Akkulaufzeit von 50 Stunden. Schmuckstück: Mit dem edlen True-Wireless-Modell EAH-AZ80 präsentiert Audioprofi Technics ein rassiges In-Ear-Modell (ca. 220 Franken). Das Kopfhörerpaar überzeugt mit einem Spitzenklang, der Telefonqualität, Verarbeitung und seinem Tragekomfort.

Lautsprecher

Lautsprecher gibt es einzeln, als kompakte 2.0-Systeme bis zu üppigen 5.1-Surround-Sets. Letztere empfehlen sich für Filme und Spiele. Allerdings benötigen Lautsprecher auch entsprechenden Platz und sind in der Regel teurer als Kopfhörer.

Sogenannte Multiroom- und Smart-Speaker-Systeme mit Funkübertragung bekommen einen immer grösseren Zuspruch. Ihre Vorteile: Sie haben einen ordentlichen Sound, lassen sich einfach mit dem Smartphone koppeln und steuern, sind mobil und können sogar mit anderen Soundsystemen zu einem Multiroom-System ergänzt werden.

Wichtige Ausstattungsmerkmale: