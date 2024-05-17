Speicher-Upgrade: PCtipp erklärt und zeigt den Einbau

Mehr Speicher, mehr Speed: Verpassen Sie Ihrem PC eine Frischzellenkur in Form einer neuen, grossen und schnellen SSD (steht für Solid State Drive). Und auch vom Arbeitsspeicher-Ausbau profitiert Ihr Rechner spürbar: Tempo, der Programmstart bis hin zum Gaming sind die riesigen Vorteile. Schauen Sie auch das Video an, wo alles genau erklärt wird.

Darum gehts

Das Tempo Ihres Rechners ist nur noch ein Schatten vergangener Tage? Der Bootvorgang ist selbst nach einer ausgiebigen Morgendusche und anschliessendem Föhnen noch nicht abgeschlossen? Auch der Aufruf eines Programmes, das früher innert Sekunden startete, dauert gefühlt mittlerweile so lange wie das Hartkochen eines Eies? Wenn sich solche «einfachen» Dinge beim Computer in die Länge ziehen, wirds Zeit zu handeln! Es muss aber nicht gleich ein neuer, teurer PC-Neukauf sein. Klüger und günstiger handelt, wer selbst die beiden Spassbremsen per Grundrennovation gegen neue, schnellere Komponenten ersetzt. Gemeint sind der Massen- und Arbeitsspeicher, konkret der Austausch der alten Festplatte und Arbeitsspeichers gegen eine moderne, schnelle SSD respektive leistungsstärkere und grössere RAM-Riegel. Für die erfolgreiche Umbauarbeiten einer oder beider Komponenten brauchts kein stundenlanges Einlesen von Fachliteratur, sondern konkretes Wissen und nur wenige, einfache Handgriffe. Dieser Video-Workshop zeigt, wie das im Detail geht.