Spielspass per Cloud

Zu den Minuspunkten: Unserer Erfahrung nach kommt es gerade abends immer wieder zu Engpässen bei den Cloud-Anbietern, wenn viele Spieler gleichzeitig auf einen Dienst zugreifen wollen. In diesem Fall tauchen plötzlich Warteschlangen oder hohe Latenzen auf, die manche Titel unspielbar machen. Zudem fällt auf, dass abends die Bildqualität wegen der überlasteten Leitungen teils deutlich schlechter als tagsüber ist. Auch bei einem Ausfall der Verbindung in das Internet ist es vorbei mit dem Cloud-Gaming. Ein eigener Gaming-PC steht dagegen immer ohne Einschränkung zur Verfügung.

Nvidia GeForce Now

Wie bereits erwähnt, gibt es den Cloud-­Gaming-Dienst GeForce Now von Nvidia (nvidia.com/de-de/geforce-now) komplett kostenlos. Allerdings ist dieses Angebot so beliebt, dass die Nutzer eigentlich immer mit Warteschlangen rechnen müssen. Wie lange diese sind, hängt von der aktuellen Auslastung ab. Bei einer «normalen» Auslastung sind 30 Minuten oder länger üblich. Kürzer wird es nur zu Zeiten wie sehr spät am Abend oder ganz früh am Morgen. Es wurde auch schon über Wartezeiten von drei bis acht Stunden berichtet. Hat man es ins Spiel geschafft, fliegt man nach nur einer Stunde automatisch raus. Vergangenes Jahr kündigte Nvidia an, in Zukunft zusätzlich bis zu zwei Minuten lange Werbeclips vor dem Spielen einzubauen.

Ausser der kostenlosen Stufe bietet das Unternehmen noch zwei kostenpflichtige Angebote mit monatlicher beziehungsweise jährlicher Zahlweise an, Bild 9. Die Stufe «Performance» bietet mehrere Vorteile gegenüber der kostenlosen Version. Auch hier können Wartezeiten auftreten, aber diese sind in der Regel deutlich kürzer. Die Spieldauer pro Session beträgt zudem bis zu sechs Stunden. Die maximale Spielzeit pro Monat wurde Ende des vergangenen Jahres auf 100 Stunden begrenzt. Ausserdem sind die technischen Daten der für das Spielen verwendeten virtuellen PCs besser als bei der Gratisvariante, auch die angebotene Auflösung ist mit 1440p höher. Die Kosten weist Nvidia in Euro aus. Sie liegen für die «Performance»-Stufe bei knapp 11 Euro pro Monat oder rund 55 Euro für ein halbes Jahr.