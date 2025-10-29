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Klaus Zellweger
29. Okt 2025
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

Spokenly: frei von der Leber weg

Spokenly ist eine kostenlose KI-basierte Mac-Anwendung, die gesprochene Sprache in Text umwandelt und in jeder App oder jedem Textfeld auf dem Computer einfügt. So funktioniert es.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Zuverlässig diktieren, statt auf die Tastatur einzuhämmern: Diesen Komfort kannten wir lange Zeit nur aus Science-FictionSFilmen. Doch die KI ändert auch das, in unserem Fall durch das KI-Modell Whisper. Es stammt von OpenAI – also demselben Unternehmen, das unsere Welt mit ChatGPT fundamental verändert hat.

Gesprochenes wird in über 100 Sprachen erstaunlich zuverlässig erkannt. Das funktioniert sogar in Schweizerdeutsch, wobei das vermutlich nicht für alle Dialekte gilt. Und als wäre das nicht genug, entfällt auch die Notwendigkeit, Satzzeichen zu diktieren – denn die werden ebenfalls von der KI beigesteuert. Das Whisper-Modell funktioniert auch lokal und bietet so den maximalen Datenschutz. Trotzdem ist seine Verwendung kostenlos.

Spokenly schlägt die Brücke

Doch Whisper bildet nur das technische Fundament. Für die Interaktion wird zusätzlich eine Oberfläche benötigt: Die kleine Anwendung Spokenly nimmt sich der Sache an und sorgt für einen spielerisch-leichten Umgang mit dem Thema. Der Download und die Verwendung sind kostenlos. Zwar wird eine Pro-Version für 8 Franken pro Monat angeboten, die den Zugriff auf alternative, kostenpflichtige Modelle im Internet bietet; doch die sind hier nicht das Thema.

Bereitmachen für den Einsatz

Beim ersten Start möchte Spokenly bereits das Abo verkaufen. Lehnen Sie dankend ab, indem Sie das Fenster mit der Offerte einfach schliessen. Danach muss der Zugriff auf das Mikrofon autorisiert werden – und damit ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie in den Einstellungen auf den Bereich Diktat­modelle, Bild 1 A, und danach auf Lokal B. Wählen Sie Whisper Large V3 Turbo (Quantized) über die Schaltfläche Herunterladen, um dieses Modell für die lokale Verwendung zu installieren.

Bild 1: Whisper funktioniert auch lokal, also ohne Internetzugang

 © Quelle: PCtipp.ch

Damit Spokenly in Aktion treten kann, öffnen Sie eine beliebige Anwendung. Drücken Sie die rechte Command-Taste und sprechen Sie, sobald das Fenster von Spokenly eingeblendet wird. Nach erneutem Drücken wird der erkannte Text in die Anwendung eingesetzt. Wenn Sie ein anderes Kürzel bevorzugen, ändern Sie es in der Tastatursteuerung C.

Tipp: Spokenly zeigt kein Symbol im Dock. Um an die Einstellungen zu gelangen, verwenden Sie das Symbol in der Menüleiste.

Später erkannt und übersetzt

Spokenly ist ausserdem in der Lage, Sprachaufnahmen nachträglich zu transkribieren – und bei Bedarf nebenbei ins Englische zu übersetzen. Dazu klicken Sie in den Einstellungen auf den Bereich Datei transkribieren und danach auf Modell ändern, Bild 2 A. Überzeugen Sie sich, dass auch hier der Modus Lokal sowie das KI-Modell Whisper Large V3 Turbo (Quantized) ausgewählt sind. Nach diesen Vorbereitungen legen Sie unter Lokale Whisper-Einstellungen B fest, welche Feinheiten angewandt werden und ob eine Übersetzung erstellt werden soll.

Bild 2: Dateien mit Aufzeichnungen lassen sich genauso transkribieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Download im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3461 , Deutsch, unlimitierte kostenlose lokale Verwendung.

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