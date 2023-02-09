Spotify: Aktivitäten nicht teilen

Spotify ist ein wirklich praktischer Dienst. Kostenlos und mit einer gigantischen Auswahl an Musik, welche man sich zu Gemüte führen kann. Einige Menschen fühlen sich allerdings gestört von der Tatsache, dass ihre Follower sehen können, was sie hören und wann sie es hören.

Um dies zu verhindern, gibt es zwar eine Option Private Session, diese deaktiviert sich aber wieder nach 6 Stunden Inaktivität. Wenn Sie Ihrer Justin-Bieber- oder Heino-Passion aber dauerhaft geheim frönen möchten, sollten Sie wie folgt vorgehen.

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