Spotify: Dieser Titel ist nicht verfügbar

«Dieser Titel ist nicht verfügbar», meldet Spotify von Zeit zu Zeit. Selbst bei Liedern, die bereits der eigenen Bibliothek hinzugefügt wurden. Für diese Meldung gibt es verschiedene Gründe und somit auch verschiedene Wege, wie man das Problem eventuell aus der Welt schaffen könnte.

Verbindungsprobleme

Ein wesentliches Problem, für das Spotify nichts kann, ist die fehlende Internetverbindung, die beim Streaming unerlässlich ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Ihr Computer über eine aktive Internetverbindung verfügt. Bei Smartphones muss zudem auf ein vorhandenes Signal geachtet werden (was z. B. im Flugzeug meist nicht vorhanden ist).