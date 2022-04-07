Tipps & Tricks
Spotify: Dieser Titel ist nicht verfügbar
«Dieser Titel ist nicht verfügbar», meldet Spotify von Zeit zu Zeit. Selbst bei Liedern, die bereits der eigenen Bibliothek hinzugefügt wurden. Für diese Meldung gibt es verschiedene Gründe und somit auch verschiedene Wege, wie man das Problem eventuell aus der Welt schaffen könnte.
Verbindungsprobleme
Ein wesentliches Problem, für das Spotify nichts kann, ist die fehlende Internetverbindung, die beim Streaming unerlässlich ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Ihr Computer über eine aktive Internetverbindung verfügt. Bei Smartphones muss zudem auf ein vorhandenes Signal geachtet werden (was z. B. im Flugzeug meist nicht vorhanden ist).
Nicht vorhandene, lokale Dateien (PC)
In der PC-Version von Spotify können auf Wunsch auch lokale Dateien in der Bibliothek angezeigt werden (Eigene Musik etc.). Befinden sich diese Dateien aber z. B. auf einem externen Medium, das nicht angeschlossen ist, können die Lieder logischerweise nicht abgespielt werden. Wie Sie eigene Lieder in Spotify integrieren können, ohne dass ein externes Medium den Titel hosten muss, klicken Sie hier.
Cache leeren (PC)
Manchmal gibt es Konflikte mit dem Cache. Diesen zu leeren, kann Abhilfe schaffen. Öffnen Sie dazu den Explorer und navigieren Sie zum Pfad C:\Users\IhrName\AppData\Local\Spotify\Storage. Dort löschen Sie die vorhandenen Dateien von Hand.
Hinweis: Sowohl die Einstellungen als auch die Bibliothek in Spotify bleiben dadurch gleich. Allerdings müssen die fraglichen Musikstücke fürs Offline-Hören neu heruntergeladen werden.
Kommentare