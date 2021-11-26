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Florian Bodoky
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Gaby Salvisberg
26. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

Android & iOS

Standard-Browser auf dem Smartphone wechseln

Für Smartphones gibts verschiedene Web-Browser. Möchten Sie unter Android oder auf dem iPhone (iOS) den Standard-Browser wechseln, geht das mit den folgenden Tipps.
Screenshot Android Standardbrowser-Auswahl
© Quelle: PCtipp.ch

Zugegeben: Seit Android den eigenen «Android»-Browser weglässt und zumeist Chrome als Standard-Browser verwendet, gibts eigentlich nicht mehr viel zu meckern. Und auf dem iPhone dürften die meisten einfach den dortigen Safari-Browser nutzen. Wenn Sie dennoch zu denen gehören, die lieber Firefox oder Opera (Mini) benutzen würden – so legen Sie diese als Standard-Browser fest.

Lösung: Je nach Hersteller und Betriebssystem geht es etwas anders. Voraussetzung ist natürlich, dass die gewünschte Browser-App bereits installiert ist. Für Android-Geräte finden Sie Firefox hier und Opera (Mini) hier. Fürs iPhone gehts hier lang zum Firefox und hier lang zu Opera.

Beispiel: Standard-Android 10 (z. B. Google- oder Nokia-Geräte)

Öffnen Sie die Einstellungen-App des Smartphones. Wählen Sie dort etwas wie Apps & Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Standard-Apps. Nun gehts zum Eintrag Browser-App. Wählen Sie dort einen anderen Standard-Browser aus.

Beispiel: Huawei-Gerät mit noch intakten Google-Services

Öffnen Sie die Einstellungen-App (Zahnrad-Icon). Wählen Sie den Punkt Apps. Tippen Sie abermals auf Einstellungen. Nun öffnen Sie das Menü Standard-App-Einstellungen. Wählen Sie Browser. Wählen Sie den gewünschten Browser aus und bestätigen Sie diesen.

So bestimmen Sie einen Standard-Browser

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Auf anderen Android-Geräten können sich die Bezeichnungen und Pfade leicht unterscheiden.

Beispiel iPhone

Auf dem iPhone ist das Ändern des Standard-Browsers überhaupt erst seit der iOS-Version 14 möglich. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones. Wählen Sie dort die Firefox-App (oder welchen anderen Browser Sie installiert haben) und wählen Sie unter Standard-Browser-App den anderen Browser. (PCtipp-Forum)

Hinweis: Ursprungsdatum 5. Juli 2018, aktualisiert und ergänzt mit Android 10 und iOS.

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