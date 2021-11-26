Standard-Browser auf dem Smartphone wechseln

Zugegeben: Seit Android den eigenen «Android»-Browser weglässt und zumeist Chrome als Standard-Browser verwendet, gibts eigentlich nicht mehr viel zu meckern. Und auf dem iPhone dürften die meisten einfach den dortigen Safari-Browser nutzen. Wenn Sie dennoch zu denen gehören, die lieber Firefox oder Opera (Mini) benutzen würden – so legen Sie diese als Standard-Browser fest.

Lösung: Je nach Hersteller und Betriebssystem geht es etwas anders. Voraussetzung ist natürlich, dass die gewünschte Browser-App bereits installiert ist. Für Android-Geräte finden Sie Firefox hier und Opera (Mini) hier. Fürs iPhone gehts hier lang zum Firefox und hier lang zu Opera.

Beispiel: Standard-Android 10 (z. B. Google- oder Nokia-Geräte)

Öffnen Sie die Einstellungen-App des Smartphones. Wählen Sie dort etwas wie Apps & Benachrichtigungen. Tippen Sie auf Standard-Apps. Nun gehts zum Eintrag Browser-App. Wählen Sie dort einen anderen Standard-Browser aus.

Beispiel: Huawei-Gerät mit noch intakten Google-Services

Öffnen Sie die Einstellungen-App (Zahnrad-Icon). Wählen Sie den Punkt Apps. Tippen Sie abermals auf Einstellungen. Nun öffnen Sie das Menü Standard-App-Einstellungen. Wählen Sie Browser. Wählen Sie den gewünschten Browser aus und bestätigen Sie diesen.