Startpage-Übersetzungsfunktion nutzen – so gehts

Startpage baut fortlaufend das Angebot an anonymen Suchmöglichkeiten weiter aus. Zunächst führte Startpage zum Beispiel einen Währungsrechner ein, den man anonym verwenden kann (PCtipp berichtete). Im August 2021 folgte ein anonymes Übersetzungstool. Optisch erinnert das Feature an den Google Übersetzer. Laut Entwicklern werden, wie bei allen Startpage-Suchen, sowohl IP-Adresse als auch alle persönlichen Daten der Person entfernt. Weitere Informationen finden Sie hier.

So funktionierts: