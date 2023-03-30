30. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Suchmaschine
Startpage-Übersetzungsfunktion nutzen – so gehts
So übersetzen Sie mit der datenschutzfreundlichen Suchmaschine.
Startpage baut fortlaufend das Angebot an anonymen Suchmöglichkeiten weiter aus. Zunächst führte Startpage zum Beispiel einen Währungsrechner ein, den man anonym verwenden kann (PCtipp berichtete). Im August 2021 folgte ein anonymes Übersetzungstool. Optisch erinnert das Feature an den Google Übersetzer. Laut Entwicklern werden, wie bei allen Startpage-Suchen, sowohl IP-Adresse als auch alle persönlichen Daten der Person entfernt. Weitere Informationen finden Sie hier.
So funktionierts:
- Surfen Sie auf die Webseite startpage.com
- Geben Sie ins Startpage-Suchfeld «übersetzen» ein.
- So wird die Funktion gestartet. Im Unterschied zum Übersetzungs-Tool von Google können mit dieser Übersetzungsfunktion Nachrichten oder Texte anonym übersetzt werden.
- Sie können direkt ins linke Feld Text eingeben. Auch Einfügen mittels Copy/Paste funktioniert. Mit Schweizerdeutsch tut sich das Tool noch immer schwer, was zu erwarten war. Die Sprache wird (hoffentlich) automatisch erkannt. Anschliessend wählen Sie im rechten Kasten die Zielsprache aus.
- Alternativ können Sie oben im Suchfeld bspw. eingeben: Guten Morgen auf Finnisch. Hat übrigens funktioniert (Hyvää huomenta).
PCtipp meint: Dialekt kann man auch 2023 vergessen. Aber bei Schriftdeutsch macht es einen guten Job. Und im Gegensatz zum Google Translator kann man Nachrichten oder Texte anonym übersetzen.
(Ursprung 2021; aktualisiert am 30.03.2023)
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