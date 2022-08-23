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Claudia Maag
23. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Browser-Tipps

Startpage.com als Standard-Suchmaschine festlegen – so gehts

PCtipp zeigt, wie das für die Browser Firefox, Chrome, Edge sowie Brave funktioniert. Für Opera gibts einen Spezialfall.

Grundansicht von Startpage.com

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Dass es privatsphärenfreundlichere Suchmaschinen als Google gibt, ist bekannt. Nebst DuckDuckGo seien hier als Beispiele Qwant (Frankreich) und Startpage (Firmensitz: Niederlande) genannt. Auch der Brave-Browser steht nun mit einer eigenen Suchmaschinen-Version in den Startlöchern (PCtipp berichtete).

Doch heute konzentrieren wir uns auf Startpage.com und wie Sie diese Suchmaschine bei diversen Browsern als Standard-Suchmaschine einrichten können.

Firefox/Chrome/Edge

Das geht fix.

  1. Surfen Sie – mit dem jeweiligen Browser – auf startpage.com.
  2. Scrollen Sie etwas herunter.
  3. Klicken Sie auf den Button Zu Firefox (bzw. Edge etc.) hinzufügen.
  4. Beispiel Microsoft Edge: Zu Edge hinzufügen.

Startpage.com als Erweiterung für Edge (Stand: 23.08.22)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Hier bestätigen Sie via Schaltfläche Zu Chrome hinzufügen.

    • Startpage (Chrome Web Store) für Microsoft Edge (Stand: 23.08.22)

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf Hinzufügen.
  • Im Pop-up-Fenster klicken Sie auf Erweiterung hinzufügen.

    • Hinweis: Bei Edge musste die Redaktorin das Add-on zusätzlich aktivieren. Direkt nach Erweiterung hinzufügen werden Sie darauf hingewiesen, dass «zum Schutz Ihrer Browsereinstellungen hat Microsoft Edge die Erweiterung ‹Startpage Privatsphäre-Schutz› deaktiviert». Sie aktivieren sie, indem Sie via Erweiterungen (Puzzle-Symbol) und Erweiterungen verwalten den Schieberegler bei Startpage aktivieren.

    Edge deaktiviert die Erweiterung direkt. So aktivieren Sie sie

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Brave, Opera und Vivaldi

    Brave

    Wie Sie für den Brave-Browser die Startpage-Suchmaschine manuell als Standard festlegen können, haben wir in diesem Tipp erklärt. Es funktioniert allerdings auch wie oben für Firefox/Edge/Chrome beschrieben (Zu Chrome hinzufügen).

    Opera und Vivaldi (Spezialfälle)

    Bei diesen beiden Browsern wird Startpage 2022 erkannt und der Button heisst Als Standard einstellen.

    Startpage im Vivaldi-Browser (Stand: 23.08.22)

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Nun wird Ihnen eine Anleitung angezeigt, wie Sie Startpage einrichten. Die Suchmaschine wird standardmässig als Privatfenster-Suchmaschine hinterlegt. Wenn Sie diese als Standard-Suchmaschine möchten:

    1. Beispiel Vivaldi: Gehen Sie zu den Einstellungen.
    2. Navigieren Sie in der linken Spalte zu Suche.
    3. Gehen Sie zu Standard-Suchmaschine und klicken auf das Drop-Down-Symbol.
    4. Nun wählen Sie hier Startpage.com aus.
    5. Starten Sie den Browser neu.

    Vivaldi: Standardsuchmaschinen-Auswahl (Stand: 23.08.22)

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Bei Opera heissen die Menüpunkte Suchmaschine sowie Suchmaschinen und Websitesuche verwalten.

    1. Gehen Sie zu Suchmaschinen bzw. Websitesuche.
    2. Klicken Sie auf Hinzufügen (rechts von Websitesuche).

    Opera Suchmaschineneinstellungen (Stand: 23.08.22)

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Im Pop-up-Fenster tippen Sie ins Feld Suchmaschine: Startpage (oder Startpage.com)
  • Bei Kürzel wählen Sie: s.
  • Bei der URL: https://www.startpage.com.
  • Klicken Sie auf Speichern.

    • Websitesuche Details

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Standard-Suchmaschine wieder ändern

    So ändern Sie in Chrome, Edge und Firefox die Suchmaschine zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

    • Edge: Drei-Punkte-Symbol/Einstellungen, beginnen Sie, das Wort Suchmaschine einzutippen und wählen Sie aus den Vorschlägen Adressleiste und Suche in der Drop-Down-Liste bei In Adressleiste verwendete Suchmaschine.
    • Chrome: Drei-Punkte-Symbol/Einstellungen, beginnen Sie, das Wort Suchmaschine einzutippen und wählen Sie aus den Vorschlägen Suchmaschine/In der Adressleiste verwendete Suchmaschine/Suchmaschinen verwalten. Wählen Sie bei den aufgelisteten Ihren Favoriten via Drei-Punkte-Symbol rechts davon als neuen Standard.
    • Firefox: Hamburger-Menü/Einstellungen/Suche, Drop-Down-Liste bei Standardsuchmaschine

    (Dieser Artikel erschien erstmals im März 2021 und wurde am 23.08.22 aktualisiert und ergänzt.)

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