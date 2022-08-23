Startpage.com als Standard-Suchmaschine festlegen – so gehts

Dass es privatsphärenfreundlichere Suchmaschinen als Google gibt, ist bekannt. Nebst DuckDuckGo seien hier als Beispiele Qwant (Frankreich) und Startpage (Firmensitz: Niederlande) genannt. Auch der Brave-Browser steht nun mit einer eigenen Suchmaschinen-Version in den Startlöchern (PCtipp berichtete).

Doch heute konzentrieren wir uns auf Startpage.com und wie Sie diese Suchmaschine bei diversen Browsern als Standard-Suchmaschine einrichten können.

Firefox/Chrome/Edge

Das geht fix.