24. Jul 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Stunden und Minuten in Dezimalzahl umwandeln
Ich habe für meine Firma eine Zeiterfassungskarte in Exel erstellt. Jedoch fehlt mir noch eine Formel: Ich möchte dass aus 6:30 -> 6,50 wird also die Uhrzeiten in Dezimalzahlen dargestellt werden.
Tipp: Lesen Sie hierzu den etwas neueren Artikel «Excel: Rechnen mit 100 Industrieminuten pro Stunde».
Um Stunden und Minuten in eine Dezimalzahl umzuwandeln brauchen Sie nur diese Zahl mit 24 zu multiplizieren (da ein Tag bekanntlich 24 Stunden hat). Zusätzlich müssen Sie das Format "Uhrzeit" in dieser Zelle entfernen und das Format "Zahl" zuweisen.
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