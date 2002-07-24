Stunden und Minuten in Dezimalzahl umwandeln

Tipp: Lesen Sie hierzu den etwas neueren Artikel «Excel: Rechnen mit 100 Industrieminuten pro Stunde».

Um Stunden und Minuten in eine Dezimalzahl umzuwandeln brauchen Sie nur diese Zahl mit 24 zu multiplizieren (da ein Tag bekanntlich 24 Stunden hat). Zusätzlich müssen Sie das Format "Uhrzeit" in dieser Zelle entfernen und das Format "Zahl" zuweisen.