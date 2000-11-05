5. Nov 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Stunden und Minuten in Minuten umwandeln
Wie kann ich mit Excel das Resultat von beispielsweise 01:30 (h:mm) in Minuten umrechnen. Gibt es eine Formel dafür?
Aber klar gibt es dafür eine Formel. Sie finden sie im folgenden Beispiel.
Achten Sie darauf, dass die Spalten richtig formatiert sind, nämlich die
Minutenspalte im Format Dezimalzahl und die Spalte mit den Stunden im Zeitformat [h]:mm. Sie könnten theoretisch auch das Format hh:mm verwenden, wobei dies zu Überraschungen führt, sobald Sie 24:00 Stunden eingeben. Dann ändert sich nämlich die Anzeige in 0:00, berechnet aber trotzdem 24 Stunden.
Wie das Ganze umgekehrt (Minuten in Stunden und Minuten umwandeln)funktioniert können Sie diesem Link ->[1]<- nachlesen.
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