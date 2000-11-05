Stunden und Minuten in Minuten umwandeln

Achten Sie darauf, dass die Spalten richtig formatiert sind, nämlich die

Minutenspalte im Format Dezimalzahl und die Spalte mit den Stunden im Zeitformat [h]:mm. Sie könnten theoretisch auch das Format hh:mm verwenden, wobei dies zu Überraschungen führt, sobald Sie 24:00 Stunden eingeben. Dann ändert sich nämlich die Anzeige in 0:00, berechnet aber trotzdem 24 Stunden.

Wie das Ganze umgekehrt (Minuten in Stunden und Minuten umwandeln)funktioniert können Sie diesem Link ->[1]<- nachlesen.