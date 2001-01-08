SUMMEWENN und ODER verknüpfen?

Ich versuche aus einer Reihe von Zahlen die Summe zu ermitteln, in deren Nebenzelle entweder der Buchstabe a oder b steht. Alle anderen Zahlen dürfen nicht dazugezählt werden. Ich habe versucht die Funktion SUMMEWENN mit der Funktion ODER zu verknüpfen um mehrere Bedingungen eingeben zu können. Leider klappt das aber einfach nicht. Wie kann ich diese Summe ermitteln?

© Quelle: PCtipp.ch