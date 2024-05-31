Der Super-PC im Eigenbau

Einen PC selbst zu bauen, hat viele Vorteile: Sie bestimmen die Grundplattform, welche Komponenten verwendet werden und die Kosten für Ihr zukünftiges System. Worauf Sie bei der Vorbereitung und beim Zusammenbau achten sollten, erklären wir Ihnen in dieser Anleitung.

Wichtig: Noch vor dem Eigenbau ist es Pflicht, die richtigen PC-Komponenten sorgfältig auszusuchen. Man möchte das Eigensystem nicht schon nach kürzester Zeit wieder nachrüsten. Wir haben uns in dieser Kaufberatung auf ein System mit Intel-Prozessor festgelegt. Jene, die einen AMD-Prozessor vom Typ «Ryzen» bevorzugen, finden am Schluss des CPU- und Mainboard-Abschnitts einen Tipp zu einem AMD-Prozessor respektive einem kompatiblen Mainboard. Der Einbau ist hingegen nahezu identisch, also herstellerunabhängig.

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