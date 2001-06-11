SVERWEIS liefert falsches Datum

Mit SVERWEIS suche ich in einer Tabelle nach einem Datum. Wenn die Zelle ein gültiges Datum enthält, ist alles okay. Wenn die Zelle jedoch noch leer ist, wird ein falsches Datum geliefert. Gibt es eine Möglichkeit SVERWEIS dazu zu bringen, dass leere Zellen nicht übertragen werden, oder dass eine Abfrage erfolgt in der Art von «wenn leer, dann...»?

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