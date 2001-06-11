11. Jun 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
SVERWEIS liefert falsches Datum
Mit SVERWEIS suche ich in einer Tabelle nach einem Datum. Wenn die Zelle ein gültiges Datum enthält, ist alles okay. Wenn die Zelle jedoch noch leer ist, wird ein falsches Datum geliefert. Gibt es eine Möglichkeit SVERWEIS dazu zu bringen, dass leere Zellen nicht übertragen werden, oder dass eine Abfrage erfolgt in der Art von «wenn leer, dann...»?
Richtig, genau so gehts: Mit einer Abfrage "wenn leer, dann...". Die Quelltabelle sieht folgendermassen aus:
In einer anderen Tabelle nehmen Sie mit SVERWEIS Bezug auf diese Daten.
Die Zelle B2 ist in der Quelltabelle leer, deshalb wird bei eine "normalen" SVERWEIS-Formel ein ungültiges Datum angezeigt, da die Zelle "TT.MM.JJJJ" formatiert ist.
In Zelle B4 steht die Formel, die mit einer Abfrage erweitert wurde. Im Klartext bedeutet die Formel: Wenn das Ergebnis von SVERWEIS = leer, dann Zelle leer lassen, sonst SVERWEIS
Im Originalzustand befindet sich die Formel natürlich auf einer Zeile!
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