4. Sep 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
SVERWEIS liefert #NV obwohl Suchkriterium vorhanden ist
SVERWEIS Wenn wir mit der Funktion SVERWEIS arbeiten, erhalten wir einmal das gewünschte Ergebnis und ein anderes mal kommt der Fehler #NV. Es ist völlig unerklärlich warum das so ist, weil das Suchkriterium in der Matrix vorhanden ist. Wir haben dann folgendes herausgefunden: Wenn wir die Zahl im zu importierenden Feld nochmals manuell überschreiben, dann funktioniert der SVERWEIS. Aber bei 5000 Zellen wäre das ein bisschen viel Arbeit. Es nützt auch nichts, wenn wir den Inhalt der zu importierenden Felder in eine Leere Spalte kopieren, die wir vorher als Zahl formatiert haben.
Sie sind bereits auf der Richtigen Spur gewesen. Sie haben bemerkt, dass Sie die Zahl im zu importierenden Feld nochmals bearbeiten müssen, damit Sie erkannt wird. Sie können das bearbeiten jeder einzelnen Zelle umgehen, indem Sie eine darin enthaltene Ziffer durch sich selber ersetzen. Am besten wählen Sie eine Zahl die in jeder Zelle vorkommt (falls das möglich ist). Ansonsten müssen Sie leider den Vorgang 10x wiederholen, für jede Zahl (0-9) einmal.
Auch die Sache mit dem Kopieren müsste eigentlich ebenso funktionieren, sofern Sie beim Einfügen die Variante "Inhalte einfügen/Werte" verwenden.
Kommentare