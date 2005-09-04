SVERWEIS liefert #NV obwohl Suchkriterium vorhanden ist

Sie sind bereits auf der Richtigen Spur gewesen. Sie haben bemerkt, dass Sie die Zahl im zu importierenden Feld nochmals bearbeiten müssen, damit Sie erkannt wird. Sie können das bearbeiten jeder einzelnen Zelle umgehen, indem Sie eine darin enthaltene Ziffer durch sich selber ersetzen. Am besten wählen Sie eine Zahl die in jeder Zelle vorkommt (falls das möglich ist). Ansonsten müssen Sie leider den Vorgang 10x wiederholen, für jede Zahl (0-9) einmal.

Auch die Sache mit dem Kopieren müsste eigentlich ebenso funktionieren, sofern Sie beim Einfügen die Variante "Inhalte einfügen/Werte" verwenden.