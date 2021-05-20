Swisscows als Standard-Suchmaschine festlegen – so gehts

Wer auf der Suche nach einer Suchmaschinen-Alternative zu Google ist, kennt sicher Startpage, für die wir dieses Prozedere bereits beschrieben haben. Eine helvetische Suchmaschine ist Swisscows.

Nebst Suchleiste bietet Swisscows eine semantische Suche (Themenkacheln) an, z.B. Winterreifen, Flüge, Bahn, Küche etc. Ähnlich wie bei Google kann man die Suchresultate oben nach Tabs wie Web, News, Bilder, Video oder Musik sortieren. Swisscows ist beliebt bei Familien, da man mit der Suchmaschine seinen Kindern dank eingebauten Filtern eine Sucherfahrung ohne Pornografie oder Gewalt ermöglichen kann.

Swisscows hat übrigens gerade seine Strategie zur Finanzierung durch Werbeeinnahmen geändert. Wie es in einer Mitteilung heisst, werden durch die Werbeeinnahmen soziale Projekte unterstützt. Die Nutzer müssen hierfür nichts tun, sondern nur die Suchmaschine verwenden, um ein Teil der Projektfinanzierung zu werden.

Add-ons

Swisscows gibts bereits als Add-on (Erweiterung) für Firefox und Chrome. Laut Swisscows AG sollten bis Ende Mai 2021 zudem Erweiterungen für Edge und Brave verfügbar sein.

Falls Sie einen anderen Browser als Firefox oder Chrome verwenden, ist das Prozedere auf den folgenden Seiten beschrieben.

Microsoft Edge und Brave