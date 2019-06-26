Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
26. Jun 2019
Lesedauer 3 Min.

iTipp

SwissID: Ihre Identität mit der iPhone-App prüfen

Sie haben ein SwissID-Konto, aber noch keine geprüfte Identität hinterlegt? Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Die Identität kann man auch über die App prüfen – aber nur mit iOS-Geräten. Android folgt zu einem späteren Zeitpunkt

© Quelle: cm/PCtipp

Sie haben ein SwissID-Konto, aber nun möchten Sie noch Ihre Identität prüfen lassen. Die Identitätsprüfung können Sie unter anderem mit der SwissID-App durchführen – allerdings nur mit dem iPhone. Die SwissID-App können Sie über den App Store von Apple und den Google Play Store herunterladen.

Hinweis für Android-Nutzer: Die Identitätsprüfung ist noch nicht für Android verfügbar. Die Android-App wird zwecks Video-Überprüfung noch entwickelt, wie man PCtipp auf Anfrage mitteilte.

Alternativ können Sie die Identität übrigens von Gemeinde-/Steuerverwaltung prüfen lassen. Künftig sollte es auch am Postschalter klappen. Allerdings: Beide Optionen werden derzeit als Pilot-Projekt in ausgewählten Filialen im Kanton Jura angeboten. Mit der App ist der Dienst kostenlos.

Die Identität kann man auch über die App prüfen – aber nur mit iOS-Geräten. Android folgt zu einem späteren Zeitpunkt

 © Quelle: cm/PCtipp
  1. Nach dem Herunterladen der App loggen Sie sich am iPhone mit Ihrer SwissID ein.
  2. Bestätigen Sie Ihre Mobiltelefon-Nummer durch Eingabe des zugeschickten Codes und tippen Sie auf Bestätigen.
  3. Definieren Sie eine sechsstellige PIN und bestätigen Sie diese.
  4. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Jetzt aktivieren). Sie sehen beim entsprechenden Bereich einen roten Regler (aktiviert). 
  5. Tippen Sie nun auf die Taste Identitätsprüfung (Häckchen-Symbol). Willigen Sie in die Datenverarbeitung ein.
  6. Zuerst scannen Sie Ihren amtlichen Ausweis, also eine Identitätskarte oder den Pass, welcher gültig sein muss. Folgen Sie den Instruktionen auf dem Display. Sie scannen kurz beide Seiten z.B. der ID.
  7. Gleich im Anschluss wird ein kurzes Video von Ihnen gemacht. Dies dauert lediglich ein paar Sekunden.
  8. Sie sehen in der App nach der Datenverarbeitung ein gepunktetes rotes Häkchen mit der Information, dass Ihre Identität geprüft wurde. Tippen Sie auf OK.

Hinweis: Damit ist das Prozedere leider noch nicht abgeschlossen. Sie erhalten danach eine E-Mail, mit der Info, dass Ihr Antrag auf Identitätsprüfung eingetroffen sei. Die Prüfung der Unterlagen könne bis zu 5 Tage (!) dauern. Danach erhalten Sie erneut virtuelle Post.

Kommentare

Android Firmen iPhone Monitore Sicherheit Smartphones Software Web-Dienste Identität Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare