SwissID: Ihre Identität mit der iPhone-App prüfen

Sie haben ein SwissID-Konto, aber nun möchten Sie noch Ihre Identität prüfen lassen. Die Identitätsprüfung können Sie unter anderem mit der SwissID-App durchführen – allerdings nur mit dem iPhone. Die SwissID-App können Sie über den App Store von Apple und den Google Play Store herunterladen.

Hinweis für Android-Nutzer: Die Identitätsprüfung ist noch nicht für Android verfügbar. Die Android-App wird zwecks Video-Überprüfung noch entwickelt, wie man PCtipp auf Anfrage mitteilte.

Alternativ können Sie die Identität übrigens von Gemeinde-/Steuerverwaltung prüfen lassen. Künftig sollte es auch am Postschalter klappen. Allerdings: Beide Optionen werden derzeit als Pilot-Projekt in ausgewählten Filialen im Kanton Jura angeboten. Mit der App ist der Dienst kostenlos.