swisstopo-App: Die neue App im Detail

Die App kann auf der Website von swisstopo kostenlos heruntergeladen werden (Android und iOS)

swisstopo hat ihre grosse Karten-App runderneuert. Welche neuen Features man darin findet, wie sie funktionieren und wie man eine Wanderung richtig plant, zeigen wir euch in diesem Video.

▬ Inhalt ▬▬▬

0:18 Übersicht aller Kartenansichten

0:30 Wanderung planen

1:18 Der Begleitmodus

1:30 Point-of-interest-Funktion

1:48 Änderungen melden

2:14 Wie heissen diese Hügel?

2:29 3D-Funktion

2:45 Route ändern / der Umkehrmodus

3:11 Auf Social Media teilen

Dieser Artikel und das Video sind in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landestopografie entstanden. Inhaltlich werden jedoch nur Features gezeigt, die tatsächlich in der App vorhanden sind und funktionieren. Die Präsentation des Videos an sich basierte auf freier Gestaltung durch PCtipp.