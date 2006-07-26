26. Jul 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Symbol «Hardware sicher entfernen» einblenden
Ich habe meinen USB-Stick immer mit dem Taskleisten-Symbol «Hardware sicher entfernen» abgemeldet. Jetzt ist dieses Symbol verschwunden. Ich möchte aber keine Daten verlieren. Gibt es einen Weg, der es mir erlaubt meinen Stick auch weiterhin sicher zu entfernen?
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskleiste und wählen Sie "Eigenschaften". Im Feld "Infobereich" sollte bei "Inaktive Symbole ausblenden" ein Haken sein. Wenn Sie auf "Anpassen..." klicken erscheint ein Fenster, in welchem die Symbole des Infobereichs aufgelistet sind. Nun können Sie das Verhalten des gewünschten Symbols definieren. Wählen Sie "Immer einblenden". Von nun an sollte Ihnen das Symbol immer zur Verfügung stehen.
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