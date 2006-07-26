Symbol «Hardware sicher entfernen» einblenden

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskleiste und wählen Sie "Eigenschaften". Im Feld "Infobereich" sollte bei "Inaktive Symbole ausblenden" ein Haken sein. Wenn Sie auf "Anpassen..." klicken erscheint ein Fenster, in welchem die Symbole des Infobereichs aufgelistet sind. Nun können Sie das Verhalten des gewünschten Symbols definieren. Wählen Sie "Immer einblenden". Von nun an sollte Ihnen das Symbol immer zur Verfügung stehen.